کرسمس، یومِ قائداعظم اور نیا سال، پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ 

 تمام اقدامات کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کا تحفظ اور عوام کے جان و مال کی مکمل حفاظت یقینی بنانا ہے

ویب ڈیسک December 15, 2025
تینوں تہواروں کے موقع پر پنجاب بھر میں سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کرکے پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ

محکمہ داخلہ پنجاب نے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے گائیڈ لائنز و احکامات جاری کردئیے۔ آئی جی پنجاب سمیت سی سی پی او لاہور اور راولپنڈی سمیت پنجاب بھر کے ریجنل، سٹی و ڈسڑکٹ پولیس حکام کمشنرز و ڈیپٹی کمشنرز کو سیکورٹی گائیڈ لائن بارے میں مراسلہ ارسال کیا گیا۔

گرجا گھروں، سفارتی مشنز اور عوامی مقامات پر بھی سکیورٹی ہائی الرٹ رھے گی ۔ کرسمس و نئے سال پر امن وامان یقینی بنانے کے لیے اضلاع کو جامع سیکورٹی پلان ترتیب دینے کے احکامات دیے گئے۔

تمام گرجا گھروں میں واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور مکمل تلاشی لازمی قرار دی گئیں جبکہ کرسمس تقاریب کے دوران حساس مقامات پر 24 گھنٹے گشت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔


یوم قائداعظم کی تقریبات کے لیے تعلیمی اداروں اور سرکاری مقامات پر خصوصی سیکیورٹی رکھنے کے احکامات دیے گئے۔ خفیہ معلومات کے لیے سادہ لباس اہلکاروں کی تعیناتی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
