ڈگری تنازع کیس: جسٹس طارق جہانگیری کے اعتراضات مسترد

جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر تعصب کے اعتراض کی کوئی قانونی بنیاد نہیں، سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈگری تنازع پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے 2 اعتراضات مسترد کر دیے۔

عدالت نے سنگل بینچ کی بجائے 2 رکنی بنچ کی تشکیل سے متعلق اعتراض اور چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر پر اعتراض مسترد کردیے۔

اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی مقدمے میں فریق بنانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائیکورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کو سنا جائیگا۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ایڈووکیٹ میاں داؤد کی درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کردیا۔

عدالت نے کہا  کہ ہائیکورٹ کے ایک جج کی ڈگری سے متعلق سنگین الزامات عائد کئے گئے ہیں، معاملے کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامی اختیار کے تحت 2 رکنی بنچ تشکیل دیا گیا۔

بینچز کی تشکیل چیف جسٹس ہائیکورٹ کا صوابدیدی اختیار ہوتا ہے،  خصوصی بنچ کی تشکیل کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔

تحریری حکمنامہ میں کہا ہے کہ جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر تعصب کے اعتراض کی بھی کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔

جسٹس طارق جہانگیری سمیت دیگر ججز کی چیف جسٹس کے تبادلے کیخلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت سے مسترد ہو چکی ہے، جج پر تعصب کی بنیاد پر بنچ سے علیحدگی کے اصول پر اعلی عدلیہ کے متعدد فیصلے موجود ہیں۔

اعلی عدلیہ 1966 سے لیکر 2023 تک کے فیصلوں میں جج پر اعتراض کے اصول واضح کر چکی ہے، جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر اعتراض کی ایک بھی قانونی وجہ بیان نہیں کی گئی۔

اسلام آباد ہائیکورٹ نے جسٹس جہانگیری کو درخواست کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی کا جمع کرایا گیا مکمل جواب اور ریکارڈ بھی فراہم کردیا جائے۔

عدالت نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی فریق بنانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہاسلام آباد ہائیکورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کو لازمی سنا جائیگا، کیس کی مزید سماعت 18 دسمبر کو ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

اہلیہ کی سالگرہ پر فہد مصطفیٰ کی غیر موجودگی نے کئی سوالات کھڑے کردیے

 Dec 16, 2025 12:13 PM |
رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں، خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 16, 2025 11:41 AM |
’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ تحریک آزادی کے رہنما اللہ بخش یوسفی کے بیٹے کے گھر ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار

Express News

بلوچستان میں ایک روز کیلیے ٹرین سروس مکمل معطل رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی؛ کورنگی میں گھریلو ماسیوں سمیت تین افراد نے گھر کا صفایا کر دیا، مزاحمت پر مالکن زخمی

Express News

ڈھرکی میں ڈاکوؤں کا مسافر کوچ پر حملہ، متعدد افراد کو اغوا کرلیا

Express News

قومی ایئرلائن کی نجکاری کیخلاف عالمی عدالت جانے کا عندیہ

Express News

کراچی؛ مومن آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دو افراد زخمی، فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو