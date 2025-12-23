عمران خان اور بشریٰ بی بی کی 9 مئی و دیگر مقدمات میں ضمانت میں توسیع

جج نے آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت نے یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی

اسلام آباد:

عمران خان اور بشریٰ بی بی کی 9  مئی و دیگر مقدمات میں ضمانت میں توسیع کردی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کیخلاف 9 مئی ودیگر 5 کیسز کی سماعت  ہوئی، جس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیع  کرتے ہوئے 27 جنوری تک متعلقہ مقدمات میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت  میں توسیع کردی۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔

Express News

عمران خان کو زائد عمر، بشریٰ بی بی کو خاتون ہونے کےباعث کم سزا دی گئی، توشہ خانہ ٹو کا تحریری فیصلہ

واضح رہے کہ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی عدم دستیابی کے باعث ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہیں  ہوسکے ، جس  کی وجہ سے عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 27 جنوری تک ملتوی کردی ۔

دورانِ سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی جانب سے شمسہ کیانی ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئیں۔

یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف 9 مئی، اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت دیگر مقدمات درج ہیں جب کہ بشریٰ بی بی کے خلاف مبینہ جعلی رسیدیں جمع کروانے پر مقدمہ درج ہے۔
