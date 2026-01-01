دمے کے مریضوں کی جان بچانے والا نیا انجیکشن تیار

یہ انجیکشن استعمال کے لیے جلد متعارف کرائے جانے کا امکان ہے

ویب ڈیسک January 01, 2026
facebook whatsup

برطانیہ میں شدید دمے کے مریضوں کے لیے ایک نیا اور جان بچانے والا انجیکشن استعمال کے لیے جلد متعارف کرائے جانے کا امکان ہے۔ یہ انجیکشن سال میں صرف دو مرتبہ لگایا جائے گا اور جان لیوا دمے کے حملوں کو روکنے میں مدد دے گا۔

طبی تحقیق کے مطابق طویل اثر رکھنے والا ڈیپیموکیماب نامی یہ انجیکشن دمے کے خطرناک حملوں (جن کے باعث مریضوں کو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے) میں 72 فی صد تک کمی لاتا ہے، جبکہ اس کے مضر اثرات انتہائی کم رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوا میں شامل اینٹی باڈیز پھیپھڑوں میں ہونے والی سوزش کو ہدف بناتی ہیں۔

برطانوی اخبار دی ٹائمز کے مطابق یہ دوا 2026 کے پہلے ششماہی میں نجی برانڈ کے تحت فروخت کے لیے پیش کی جائے گی۔ تاہم نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیئر ایکسیلینس(NICE)اگلے سال یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اس علاج کو این ایچ ایس کے تحت فراہم کیا جا سکے گا یا نہیں۔

تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ دوا ان شدید حملوں کو کم کرے گی جو مریضوں کے لیے نہایت خوفناک اور اسپتال میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔

اس انجیکشن کو رواں ماہ میڈیسنز اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی(MHRA)نے منظوری دے دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

معروف ہالی ووڈ اداکار کی 34 سالہ بیٹی کی ہوٹل کے کمرے سے لاش برآمد

 Jan 02, 2026 10:12 AM |
دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

دبئی میں نیو ایئر کی خوشیاں، ثنا جاوید اور شعیب ملک کی تصاویر وائرل

 Jan 01, 2026 09:59 PM |
ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

ڈکی بھائی کی گرفتاری پر ندیم نانی والا کے اہم انکشافات

 Jan 01, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پولیو کے قطرے پلانے کیلئے پولیس ساتھ بھیجتے ہیں، مصطفیٰ کمال

Express News

طبی میدان میں انقلاب، صرف ایک سیکنڈ میں گہرے زخم سے بہتے خون کو روکنے والا اسپرے

Express News

دمے کے مریضوں کی جان بچانے والا نیا انجیکشن تیار

Express News

ہیلتھ کیئر کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے، مصطفیٰ کمال

Express News

پیسوں کی پریشانی دل کی صحت کو خراب کر سکتی ہے

Express News

انجکشن سے نجات؛ ایف ڈی اے کی وزن کم کرنے والی گولی کی منظوری؛ قیمت کیا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو