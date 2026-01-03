تھائی لینڈ میں لڑکی کو نیو ایئر کے دن کچھ برا ہونے کی پیشگوئی کر کے اس کا موبائل چرانے والے نجومی کو گرفتار کر لیا گیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 38 سالہ اُڈومسیپ میونگکیو نے خاتون کی جانب سے الزام عائد کرنے پر چوری سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ موبائل کا کھونا ان کی پیشگوئی کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔
متاثرہ لڑکی 19 سالہ پِم نے گندے کپڑوں میں ملبوس شخص پر رحم کھا کر نیو ایئر کے دن اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق اُڈومسیپ نے کچھ برا ہونے سے بچانے کے لیے اس نے پیسوں کا تقاضہ کیا۔ لڑکی نے پیسے دینے انکار کیا لہٰذا نجومی نے فون چرانے کا فیصلہ کیا۔
جب پِم وہاں سے چلی گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فون ان کے پاس نہیں ہے۔ موقع پر واپس آنے کے بعد جب انہوں فون سے متعلق پوچھا تو نجومی نے انکار کیا۔
بعد ازاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کیا گیا جنہوں نے نجومی کے بستے سے بالآخر فون برآمد کر لیا، جس کو فیس ماسک کے ڈبے میں چھپایا گیا تھا۔