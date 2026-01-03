تھائی لینڈ: پیشگوئی سچ ثابت کرنے کیلئے فون چرانے والا نجومی گرفتار

نجومی نے پیشگوئی کی تھی کہ نیو ایئر کے دن خاتون کے ساتھ کچھ برا ہوگا

ویب ڈیسک January 03, 2026
تھائی لینڈ میں لڑکی کو نیو ایئر کے دن کچھ برا ہونے کی پیشگوئی کر کے اس کا موبائل چرانے والے نجومی کو گرفتار کر لیا گیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 38 سالہ اُڈومسیپ میونگکیو نے خاتون کی جانب سے الزام عائد کرنے پر چوری سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ موبائل کا کھونا ان کی پیشگوئی کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔

متاثرہ لڑکی 19 سالہ پِم نے گندے کپڑوں میں ملبوس شخص پر رحم کھا کر نیو ایئر کے دن اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔

ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق اُڈومسیپ نے کچھ برا ہونے سے بچانے کے لیے اس نے پیسوں کا تقاضہ کیا۔ لڑکی نے پیسے دینے انکار کیا لہٰذا نجومی نے فون چرانے کا فیصلہ کیا۔

جب پِم وہاں سے چلی گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فون ان کے پاس نہیں ہے۔ موقع پر واپس آنے کے بعد جب انہوں فون سے متعلق پوچھا تو نجومی نے انکار کیا۔

بعد ازاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کیا گیا جنہوں نے نجومی کے بستے سے بالآخر فون برآمد کر لیا، جس کو فیس ماسک کے ڈبے میں چھپایا گیا تھا۔
