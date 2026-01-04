خلا کی گہرائیوں میں ’آوارہ سیارہ‘ دریافت

کچھ سیارے کائنات میں آزادانہ موجود ہوتے ہیں اور کسی نظام کا حصہ نہیں ہوتے

ویب ڈیسک January 04, 2026
سائنس دانوں نے ایک ’آوارہ‘ سیارے کی نشان دہی کی ہے جو اپنے بل بوتے پر خلا میں تیر رہا ہے۔

کائنات میں دریافت ہونے والے زیادہ تر سیارے کسی نہ کسی ستاروی نظام میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری زمین اور اس نظام شمسی کے دیگر سیارے۔

کچھ سیارے کائنات میں آزادانہ موجود ہوتے ہیں اور کسی نظام کا حصہ نہیں ہوتے۔

یہ فلکی اِجرام کم روشن ہونے کی وجہ سے دیگر سیاروں کے مقابلے میں زیادہ پُراسرار ہوتے ہیں۔ جبکہ دیگر سیاروں کی نشان دہی کے لیے اہم طریقہ ان کے ستاروں کے سامنے ان سیاروں کی حرکت کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ستارے کے بغیر ان آوارہ سیاروں کا مشاہدہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔

اب سائنس دانوں نے مائیکرو-لینسنگ ایونٹ (ایک عمل جس میں سیارے کے پشت پر موجود ستارے کی روشنی کو بڑھا دیتی ہے) کا استعمال کرتے ہوئے ان سیاروں میں سےایک کی نشان دہی کی ہے۔
