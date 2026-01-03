پاکستان کیخلاف سیریز، اہم آسٹریلوی کھلاڑیوں کی شرکت مشکوک

آسٹریلوی ٹیم جنوری میں پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلے گی

ویب ڈیسک January 03, 2026
آسٹریلیا کے چیئرمین آف سلیکٹرز جارج بیلے پُرامید ہیں کہ فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ اور مڈل آرڈر بلے باز ٹِم ڈیوڈ ورلڈ کپ تک فٹ ہوجائیں گے۔ البتہ دورہ پاکستان میں پیٹ کمنس ور جوش ہیزل ووڈ کی موجودگی پر شبہات کا اظہار کر دیا۔

ذرائع کے مطابق آسٹریلیا فروری میں شروع ہونے والے ٹی 20 ورلڈ کپ میں پیٹ کمنس کی دستیابی کے حوالے سے محدود خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے 2023 کے 50 اوورز فارمیٹ کے ورلڈ کپ میں ٹریوس ہیڈ کو انجری کے باعث ٹیم کے ساتھ رکھا گیا تھا اور بعد کے ایونٹ میں وہ مؤثر ثابت ہوئے تھے۔

سلیکٹرز کی جانب سے پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور ٹِم ڈیوڈ کو ایونٹ کے لیے پرووژنل اسکواڈ میں رکھا گیا ہے۔ پیٹ کمنس آخر بار ایشز سیریز میں ایڈیلیڈ ٹیسٹ کھیلتے دیکھے گئے تھے۔ جبکہ جوش ہیزل ووڈ ایکیلیز انجری سے صحتیاب ہو رہے ہیں اور ٹِم ڈیوڈ ہیمسٹرنگ انجری کے باعث بِگ بیش لیگ سے باہر ہوگئے ہیں۔

سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جارج بیلے کا کہنا تھا کہ ان کا نہیں خیال کہ ہیزل ووڈ اور کمنس پاکستان کے خلاف جنوری میں ہونے والی تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں دستیاب ہوں گے۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ دونوں ورلڈ کپ کے لیے دستیاب ہوں گے۔
