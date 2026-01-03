پاکستانی کرکٹر امام الحق کے گھر ننھی مہمان کی آمد

پاکستانی کرکٹر نے اپنی بیٹی کا نام انارا حق رکھا ہے

ویب ڈیسک January 03, 2026
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کے گھر خوشیوں نے ڈیرہ ڈال لیا ہے، جہاں ننھی مہمان کی آمد ہوئی ہے اور وہ بیٹی کے باپ بن گئے ہیں۔

امام الحق نے اس خوشخبری کا اعلان سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا جس میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اس نعمت پر بے حد شکر گزار اور خوش ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پاکستانی کرکٹر نے اپنی بیٹی کا نام انارا حق رکھا ہے۔ امام الحق کے مطابق انارا نام کا مطلب روشنی کی کرن ہے اور ان کی بیٹی واقعی ان کی زندگیوں کی روشنی بن کر آئی ہے۔

امام الحق کے مداحوں، ساتھی کرکٹرز اور شوبز و اسپورٹس سے وابستہ شخصیات کی جانب سے انہیں مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ امام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر اور لیجنڈری کرکٹر انضمام الحق کے بھتیجے ہیں۔ امام الحق نومبر 2023 میں انمول محمود کے ساتھ رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔

 
