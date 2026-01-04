مزنگ پولیس کی کارروائی، دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

گرفتار ملزمان میں علی حیدر اور اشمان شامل ہیں

ویب ڈیسک January 04, 2026
مزنگ پولیس کی کارروائی کے دوران دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے میانی صاحب قبرستان کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان قبرستان کے باہر کھڑی موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہو جاتے تھے۔

ملزمان کو فوٹیج میں موٹرسائیکل چوری کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے چوری شده موٹر سائیکل، غير قانونی پستول موبائل فونز اور نقدی رقم برآمد ہوئی ہے۔

گرفتار ملزمان میں علی حیدر اور اشمان شامل ہیں جن کیخلاف مقدمات درج کرکے تفتيش کا آغاز کردیا گیا ہے۔

ایس پی سول لائنز نے ایس ایچ او مزنگ ملک خالد محمود، اے ایس آئی نذیر و ٹیم کو متحرک گینگ کی گرفتاری پر شاباشی دی۔

ایس پی سول لائنز چوہدری اثر على کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ کریمنلز کیخلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
