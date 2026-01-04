کراچی: وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے  کراچی زون کا دورہ

محسن نقوی نے ایف آئی اے کراچی زون کی کارکردگی کا جائزہ لیا ،منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کییخلاف کریک ڈاؤن کا حکم  دیا۔

ویب ڈیسک January 04, 2026
وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے  ایف آئی اے  کراچی زون کا دورہ کیا جہاں خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔

وزیرداخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے کراچی زون اور ساوتھ زون کی کارکردگی کا جائزہ لیا  اور منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم  دیا۔

انہوں نے کہا کہ بڑے منی لانڈرز پر  مضبوط ہاتھ ڈالا جائے، منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے، حوالہ۔ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔۔

ان کا کہنا تھا کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف موثر کارروائی کا حکم دیا اور کہا کہ معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر رتی بھر رعایت کے مستحق نہیں، بغیر دباو ایجنٹس مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔

جعلی ادویات کا کاروبار کرنے والے انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ایسے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، ایف آئی اے کراچی زون میں انسانی وسائل کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا، ایف آئی اے افسران تمام ضروری وسائل فراہم کریں گے تاہم انہیں کارکردگی سے ادارے کی نیک نامی میں اضافہ کرنا ہے۔

بریفنگ  میں بتایا گیا ک 4 ماہ میں انسانی سمگلنگ میں ملوث 20 ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، محسن نقوی  نے کہا کہ 4 ماہ میں 140 ملین روپے کی نان کسٹم مصنوعات اور ڈرگز کو ضبط کیا گیا ہے۔مسافروں کی سہولت کیلئے کراچی ائیر پورٹ پر سہولت سنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ بریفنگ 
 
 وزیرداخلہ محسن نقوی نے  انچارج افسران سے ان کے  متعلقہ سرکلز کی  کارکردگی رپورٹ طلب کی اور مزید محنت سے کام کرنے کی ہدایت کی ۔

ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بارے میں بریفنگ دی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ساوتھ مجاہد اکبر خان ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی منی لانڈرنگ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی سمگلنگ ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کرائمز۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کمرشل بینکنگ۔ سمیت تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔
