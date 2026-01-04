سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ 

۔تحقیقاتی رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی پنجاب کو بھجوائے جائیں گے

January 04, 2026
وزیر اعلی کے پی کے سہیل آفری کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ کرلیا گیا۔


۔تحقیقاتی رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی پنجاب کو بھجوائے جائیں گے، ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی ۔

 ہلڑ بازی کرنے والوں کی وڈیوز کے ذریعہ شناخت بھی کرلی گئی، ہنگامہ آرائی کی رپورٹ تحقیقاتی کمیٹی نے مرتب کی ہے، رپورٹ میں پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات بھی شامل ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلی کے پی کے آمد کے موقع پر اسمبلی ساٹ کی طرف سے تحمل سے شناخت کروانے کا کہا گیا لیکن  سیکیورٹی ملازمین کو دھکے دئیے گئے، غیر متعلقہ اور سزا یا فتہ افراد بھی وزیر اعلی کے پی کے ہمراہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے۔

 
