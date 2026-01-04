پی آئی اے نے رمضان المبارک  کی منصوبہ بندی شروع کردی 

پی آئی اے نے رمضان المبارک کی منصوبہ بندی شروع کرتے ہوئے انتظامیہ نے ماہ رمضان کے دوران پروازوں میں افطار کے لیے کھجوروں کی خریداری کا ٹینڈر جاری کردیا۔
پی آئی اے نے کہا کہ رمضان المبارک کے لیے 30 سے 35 گرام وزن کے ایک لاکھ کھجوروں کے پیکٹ فراہم کیے جائیں۔
پی آئی اے انتظامیہ نے مسافروں کی افطار کے لیے 200 ملی لٹر کے لاکھوں جوسز کے لیے بھی ٹینڈر جاری کردیا، پی آئی اے کے شعبہ فوڈ سروسز کی درخواست پر سپلائی چین ڈیپارٹمنٹ نے ٹینڈر جاری کردیا۔
پی آئی اے حکام نے کہا کہ کھجوریں اور جوسز دوران پرواز مسافروں کو رمضان المبارک کے دوران پیش کیے جائنگے، ٹینڈر کے لیے درخواست پی آئی اے سپلائی چین شعبہ کو 14 جنوری تک ارسال کرنا ہوگی۔