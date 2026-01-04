ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر گلوکار عاصم اظہر جبکہ سجل علی اداکار حمزہ سہیل کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کریں گی

ویب ڈیسک January 04, 2026
facebook whatsup

پاکستانی شوبز انڈسٹری میں 2026 کے شروع ہوتے ہی دو معروف اداکاراؤں ہانیہ عامر اور سجل علی کے ممکنہ شادی کے حوالے سے خبریں زور پکڑ گئیں۔

رپورٹس کے مطابق مشہور اداکارہ ہانیہ عامر ممکنہ طور پر گلوکار و اداکار عاصم اظہر سے شادی کریں گی جبکہ سجل علی مبینہ طور پر اداکار حمزہ سہیل کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کریں گی۔

گزشتہ دنوں یوٹیوب شو What’s The 411 میں ان دعووں کا ذکر آیا کہ ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی پہلے ہوگی، جس کے بعد سجل علی اور حمزہ سہیل کی شادی متوقع ہے۔ تاہم، شو میں کوئی بھی مقررہ تاریخ یا مقام واضح طور پر نہیں بتایا گیا۔

ان خبروں کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا: کچھ نے دونوں جوڑوں کو نیک خواہشات پیش کیں جبکہ دیگر نے ان رپورٹس کو افواہوں کے طور پر مسترد کر دیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگرچہ سجل علی نے شادی کے حوالے سے کسی بھی مخصوص اعلان کی واضح طور پر تردید نہیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ وقت کی مناسبت سے میں خود کسی بھی خبر کی تصدیق اپنے سوشل میڈیا پر کروں گی۔ اسی طرح ہانیہ عامر نے بھی شادی کے حوالے سے کوئی واضح بیان نہیں دیا اور نہ ہی عاصم اظہر نے اس خبر کی باضابطہ تصدیق کی ہے۔

ابھی تک دونوں اداکاراؤں اور ان کے ممکنہ شریکِ حیات کی جانب سے شادی کی تصدیق کے حوالے سےکوئی بیان سامنے نہیں آیا۔

کیا واقعی یہ شادی کی خبریں حقیقت بنیں گی یا محض سوشل میڈیا و انٹرٹینمنٹ رپورٹس تک محدود رہیں گی؟ شائقین اسی سوال کا جواب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 06:48 PM |
رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

 Jan 04, 2026 01:54 PM |
رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

 Jan 04, 2026 11:46 AM |

متعلقہ

Express News

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

Express News

کراچی میں ایم کیو ایم اور مشرف کا دور اچھا تھا، صرحا اصغر کا بے باکانہ بیان

Express News

اسٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

Express News

ندا یاسر کے نئے سال کے انداز نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا

Express News

نوجوان صحافی کے آخری لمحات اور آخری گفتگو، دوست نے تفصیل بیان کردی

Express News

سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، جاوید اختر اپنی ہی وائرل ویڈیو پر برہم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو