روسی تیل کا معاملہ پھر گرم، ٹرمپ نے بھارت پر دوبارہ ٹیرف کی تلوار لٹکا دی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے روسی تیل کے معاملے پر امریکا سے تعاون نہ کیا تو واشنگٹن نئی دہلی پر ٹیرف بڑھا سکتا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایک خطاب کے دوران کہا کہ امریکا روسی تیل کے معاملے پر بھارت کے مؤقف اور اقدامات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے اس مسئلے پر تعاون نہ کیا تو تجارتی پابندیوں، خصوصاً ٹیرف میں اضافے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکا اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں اور دونوں ممالک معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بات چیت کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت روسی تیل کی خریداری بند کر دے گا، تاہم اس دعوے پر بھارتی حکومت کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔