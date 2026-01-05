افغانستان کے معدنی وسائل طالبان کمانڈرز کی جیبوں میں، ماہانہ کروڑوں ڈالر کمائی کا انکشاف

تجزیہ نگاروں کے مطابق قدرتی وسائل کی اس لوٹ مار نے افغانستان کو مزید معاشی بحران اور غربت کی طرف دھکیل دیا ہے

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

افغانستان پر قابض طالبان حکومت پر قدرتی وسائل کی منظم لوٹ مار کے سنگین الزامات سامنے آ گئے ہیں۔

افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے ملک کے مختلف شمالی اور شمال مشرقی صوبوں میں سونے کی کانوں پر زبردستی قبضے شروع کر دیے ہیں، جس سے مقامی آبادی شدید متاثر ہو رہی ہے۔

افغان جریدے ہشت صبح کی رپورٹ کے مطابق بدخشاں، تخار اور فراہ سمیت کئی صوبوں میں جیسے ہی کسی علاقے میں سونے کی کان کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے، طالبان عناصر مقامی مالکان کو بے دخل کر کے خود وہاں قابض ہو جاتے ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامی شہریوں کو سونا نکالنے کے پرمٹ جاری نہیں کیے جا رہے، جبکہ طالبان کے حمایت یافتہ افراد کو مخصوص حصہ طے کر کے کانوں پر کام کی اجازت دی جاتی ہے۔

صوبہ تخار میں سونے کی کانوں پر قبضے کے خلاف مقامی افراد نے احتجاج کیا، جس کے دوران طالبان کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق اس صورتحال نے علاقے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

اقوام متحدہ کے بعد افغان میڈیا کا انکشاف، طالبان کے مبینہ جرائم بے نقاب

رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان گٹھ جوڑ کے باعث قدرتی وسائل سے بھاری آمدن حاصل کی جا رہی ہے۔

اندازوں کے مطابق سونے کی کانوں سے طالبان کو ماہانہ 25 ملین ڈالر سے زائد آمدن ہو رہی ہے، جو سرکاری بجٹ میں شامل ہونے کے بجائے طالبان کمانڈرز کی ذاتی جیبوں میں جا رہی ہے۔

تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل کی اس لوٹ مار نے افغانستان کو مزید معاشی بحران اور غربت کی طرف دھکیل دیا ہے۔

افغان مبصرین کے مطابق سونے اور دیگر معدنی ذخائر پر قبضے کی کشمکش طاقتور اور شدت پسند گروہوں کے درمیان ایک نیا تنازع بنتی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے لیے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

 Jan 05, 2026 02:26 AM |
انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

 Jan 04, 2026 10:06 PM |
ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 07:04 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی سینیٹر نے وینزویلا میں ٹرمپ کی فوجی کارروائی کو غیرقانونی قرار دے دیا

Express News

امریکا کا ‘مونرو ڈاکٹرائن’، ٹرمپ نے وینزویلا پر حملے میں اس کا حوالہ کیوں دیا؟

Express News

ایلون مسک کا وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان

Express News

چین نے امریکا سے وینزویلا کے صدر مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا

Express News

20 سالہ افغان امریکی جنگ اور تعمیر نو پر اہم رپورٹ جاری، ہوشربا انکشافات سامنے آگئے

Express News

روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی امید؟ کیف میں عالمی طاقتوں کا بڑا اجلاس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو