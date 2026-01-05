ویڈیو: ’نورا فتیحی آپ کی کیا لگتی ہیں‘؟ پنڈت کے سوال پر دلہن ہنسی سے لوٹ پوٹ

پھیروں کے دوران پنڈت کے اچانک سوال پر دلہا حیران رہ گیا

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

ہندو شادیوں میں پھیرے کے دوران عام طور پر پنڈت منتر پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، تاہم بھارت میں ہونے والی ایک شادی میں پنڈت کے دلہا سے بالی ووڈ ڈانسر نورا فتیحی سے متعلق سوال پر سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوگئے۔

شادیاں عموماً رسومات، روایات اور سنجیدہ لمحات کا امتزاج ہوتی ہیں، لیکن بھارت میں ہونے والی ایک حالیہ شادی میں پنڈت نے روایت توڑتے ہوئے سب کو ہنسی سے لوٹ پوٹ کر دیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پھیرے کے دوران، صرف منتر پڑھنے کے بجائے انہوں نے نورا فتیحی کا ذکر چھیڑ دیا، جس پر دلہن، دلہا اور تمام مہمان حیران رہ گئے۔

سوشل میڈیا پر پنڈت کی دلہا سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کی دلچسپ ویڈیو وائرل ہوگئی اور صارفین نے بھی اس پر بھرپور رائے کا اظہار کیا۔

پھروں کے دوران پنڈت نے اچانک دلہا سے سوال کیا کہ ’اس حساب سے نورا فتیحی آپ کی کیا لگتی ہیں‘؟

یہ سنتے ہی دلہن اور مہمان قہقہے لگانے لگے جب کہ دلہا کچھ لمحوں کے لیے الجھن میں پڑ گیا۔

بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے دلہے نے پوچھا، ’کیا میری بہن لگتی ہیں‘؟ جس پر دلہن نے کہا نہیں ’شاید ممی‘۔
اس پر پنڈت جی نے بہترین انداز میں جواب دیا ’ماں‘، آپ سے بہت بڑی ہیں، جہاں بھی جائیں تو ان کے پاؤں چھونا اور میری طرف سے ہیلو بھی کہہ دینا‘۔

سوشل میڈیا پر صارفین نے بھی پنڈت کی حاضر جوابی کی داد دی اور خوب تبصرے کیے۔

ایک صارف نے لکھا ’پنڈت جی آن فائر ہیں‘۔

ایک اور نے مذاق میں کہا کہ پنڈت جی نورا فتیحی کے فین لگتے ہیں۔

ایک صارف کا کہنا تھا کہ لگتا ہے پنڈت جی کو نورا فتیحی پر کرش ہے۔

ایک شخص نے لکھا ’ایسا پنڈت تو ہر کسی کو اپنی شادی میں ملنا چاہیے‘۔

ایک اور صارف نے مزاحیہ انداز میں کہا ’اوور ٹائم کر لوں گی، مگر شادی میں یہی پنڈت جی آئیں گے‘۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

 Jan 05, 2026 02:26 AM |
انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

 Jan 04, 2026 10:06 PM |
ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 07:04 PM |

متعلقہ

Express News

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

Express News

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

Express News

رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

Express News

رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

Express News

سلمان خان کے بھانجے کا منگنی کا اعلان، منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل

Express News

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو