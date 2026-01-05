تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کا اسلام آباد سے لاہور جی ٹی روڈ مشن پلان تیار

عوامی رابطہ مہم کے دوران تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب اسمبلی کا دورہ بھی کرے گی

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جی ٹی روڈ مشن کے تحت اسلام آباد سے لاہور عوامی رابطہ مہم کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے لاہور براستہ جی ٹی روڈ روانہ ہو گی، جہاں مختلف مقامات پر قافلے کو استقبالیہ دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی اے پی  کو جی ٹی روڈ پر 4 مقامات پر استقبالیہ دیا جائے گا، جن میں گجرات، گجرانوالہ، شاہدرہ اور لاہور میں داخلے کے موقع پر استقبالیے شامل ہیں۔

عوامی رابطہ مہم کے دوران تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب اسمبلی کا دورہ بھی کرے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قومی مذاکراتی کمیٹی کی قومی کانفرنس میں شرکت سے انکار

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کردی

ذرائع نے مزید بتایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان مینارِ پاکستان اور داتا دربار کے مزار پر حاضری کے لیے بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ تحریک 3 روز لاہور میں قیام کرے گی اور اس دوران رہنماؤں کی جانب سے مختلف تقریبات سے خطاب کیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان آج ہونے والے اجلاس میں اس عوامی رابطہ مہم کی حتمی تاریخ کا اعلان کرے گی۔

واضح رہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قومی مذاکراتی کمیٹی کی قومی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ قومی مذاکراتی کمیٹی نے اپنی مجوزہ قومی کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان سے رابطہ کیا تھا اور کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی، تاہم تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قومی مذاکراتی کمیٹی کی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

 Jan 05, 2026 02:26 AM |
انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

 Jan 04, 2026 10:06 PM |
ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 07:04 PM |

متعلقہ

Express News

سوات؛ ٹریفک وارڈن پر تشدد، پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج

Express News

لکی مروت میں پولیس کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی جہنم واصل

Express News

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بلوچستان حکومت کا اہم فیصلہ، 31 جنوری تک پابندیاں

Express News

پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو شیڈول احتجاج کا پلان سامنے آگیا

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کردی گئی

Express News

بنوں غنڈی میرخان خیل میں 2 فریقین کے مابین فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو