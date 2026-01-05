چین نے طویل ترین ایکسپریس وے سُرنگ کا اففتاح کردیا

اس سے لاگت، وقت اور ایندھن کی بچت ہوگی اور علاقائی اقتصادی سرگرمیاں بڑھیں گی

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

چین نے دنیا کی طویل ترین ایکسپریس وے سُرنگ کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔

یہ ایک اہم انفراسٹرکچر منصوبہ ہے جو شن جیانگ کے خود مختار علاقے میں تیان شان شینگلِی سرنگ کے نام سے  ٹریفک کے لیے کھولی گئی ہے۔ 

اس کی لمبائی تقریباً 22.13 کلومیٹر ہے جو چین کے شمال مغربی علاقے شن جیانگ میں تیان شان پہاڑوں میں بنائی گئی ہے۔ 

یہ دنیا کی سب سے طویل ایکسپریس وے ٹنل ہے جو براہِ راست شاہراہ کے نیچے سے گزرنے والی سڑک ہے۔ 
اس میں دو مواصلاتی سرنگیں ہیں اور ہر ایک میں دو لینیں ہیں۔ ٹنل کے ذریعے ٹریفک کی رفتار تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ سکتی ہے۔ 

اس سے قبل سابقہ پہاڑی راستے پر کئی گھنٹے لگتے تھے، لیکن اب موٹر گاڑی صرف تقریباً 20 منٹ میں پہاڑوں کو کراس کر سکتی ہے۔ 

یہ سرنگ ارومکی یولی ایکسپریس وے کا حصہ ہے جو شمالی اور جنوبی شن جیانگ کے شہروں کو مضبوط رابطے میں لاتی ہے اور عوامی و تجارتی نقل و حمل میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

قیدی نمبر 804 گانا گانے والے قوال فراز امجد کا ویڈیو مؤقف سامنے آ گیا

 Jan 05, 2026 02:26 AM |
انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

 Jan 04, 2026 10:06 PM |
ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

 Jan 04, 2026 07:04 PM |

متعلقہ

Express News

چین: واش روم میں سگریٹ پینے والوں سے نمٹنے کیلئے انوکھا اقدام

Express News

تھائی لینڈ: پیشگوئی سچ ثابت کرنے کیلئے فون چرانے والا نجومی گرفتار

Express News

امریکا: ہزاروں افراد نے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگا کر ریکارڈ پر نظریں جما لیں

Express News

چوہے 200 کلو چرس کھا گئے، منشیات اسمگلنگ کا مرکزی ملزم رہا

Express News

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے اپنے شہر کو گرین زون میں تبدیل کردیا؛ دلچسپ کہانی

Express News

چور نے نشے میں ہونے کا بہانہ بنا کر اسٹور کا چوری شدہ سامان واپس کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو