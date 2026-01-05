تربت میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا کریک ڈاؤن، غیر قانونی اسلحے کی بڑی کھیپ ضبط کر لی

سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ گاڑی سے 400 پستول اور 340 میگزین ضبط کر لیے

January 05, 2026
کوئٹہ:

تربت میں اسلحہ اسمگلنگ نیٹ ورک پر سیکیورٹی فورسز نے کاری ضرب لگاتے ہوئے غیر قانونی اسلحے کی بڑی کھیپ ضبط کر لی۔

بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل تربت میں سیکیورٹی فورسز نے بڑا کریک ڈاؤن کیا اور بھاری مقدار میں غیر قانونی اسلحہ ضبط کر لیا۔

ذرائع کے مطابق ایم 8 شاہراہ سمی ناکے پر مشتبہ پک اَپ کی تلاشی کے دوران غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔

سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ گاڑی سے 400 پستول اور 340 میگزین ضبط کر لیے جبکہ کارروائی کے دوران مشتبہ شخص گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شخص کی شناخت احسن اللہ ولد میر باز خان، ساکن پشاور کے طور پر ہوئی۔

ملکی امن و امان کے قیام اور شرپسند عناصر کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں۔
