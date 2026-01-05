رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت

میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے خلاف درخواست 6 جنوری تک ملتوی

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: سوشل میڈیا

لاہو ہائیکورٹ میں یوٹیوبر رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔

کیس کی سماعت جسٹس ملک اویس خالد نے کی، درخواست گزار کی طرف سے شازب مرزا اور دیگر وکلا پیش ہوئے، 

عدالت نے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کو نوٹس جاری کرتے ہوے  متعلقہ ریکارڈ طلب کرلیا۔ 

عدالت نے حکم امتناعی کی درخواست پر بھی وائس چیرمین پنجاب بار کونسل کو نوٹس جاری کردیا۔ 

عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ درخواست گزار کو بغیر نوٹس دیے اور سنے بغیر لائسنس معطل کیا گیا، کیا کسی وکیل کو سنے اور نوٹس دیے بغیر لائسنس معطل کیا جاسکتا ہے۔ 

پنجاب بار کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست قابل سماعت نہیں، درخواست گزار  متعلقہ فورم سے رجوع کرے۔

درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ درخواست آنے پر کسی وکیل کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ایگزیکٹو کمیٹی نے لائینس معطل کیا جب کہ ایگزیکٹو کمیٹی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ 

مزید پڑھیں

Express News

رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

درخواست گزار کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ یہ اختیار صرف پنجاب بار کونسل کے ٹربیونل کو ہے۔ 

یاد رہے کہ دالت نے درخواست میں کراچی بار ایسوسی ایشن کو فریق بنانے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ 

یاد رہے کہ میاں علی اشفاق ایڈووکیٹ نے پنجاب بار کونسل کے لائسنس معطلی کے فیصلے کو چیلنج کررکھا ہے۔ 

جس میں موقف اپنایا گیا کہ پنجاب بار کونسل نے درخواست گزار کا لائسنس معطل کر دیا ہے، پنجاب بار کونسل نے وکالت کا لائسنس حقائق کے برعکس معطل کیا۔

عدالت سے استدعا کی گئی کہ عدالت لائسنس معطلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے اور درخواست گزار وکیل کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دے۔ 

عدالت نے وکیل میاں علی اشفاق کا لائسنس بحال کرنے کی وکلا کی استدعا مسترد کرتے ہوئے درخواست پر سماعت 6 جنوری تک ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

 Jan 05, 2026 11:55 AM |
اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

 Jan 05, 2026 11:44 AM |
رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت

رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت

Jan 05, 2026 11:00 AM |

متعلقہ

Express News

سوات؛ ٹریفک وارڈن پر تشدد، پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج

Express News

لکی مروت میں پولیس کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی جہنم واصل

Express News

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بلوچستان حکومت کا اہم فیصلہ، 31 جنوری تک پابندیاں

Express News

پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو شیڈول احتجاج کا پلان سامنے آگیا

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کردی گئی

Express News

بنوں غنڈی میرخان خیل میں 2 فریقین کے مابین فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو