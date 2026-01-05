سوڈان کی خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی، ایک ہفتے کے دوران حملوں میں 114 افراد ہلاک

ویب ڈیسک January 05, 2026
سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں ایک ہفتے کے دوران فوج اور نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز (RSF) کے حملوں میں کم از کم 114 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یہ ہلاکتیں دو مختلف شہروں میں ہونے والے فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں ہوئیں۔

طبی ذرائع کے مطابق شمالی دارفور کے شہر الزرق میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں 51 افراد جان سے گئے۔ یہ حملے بازار اور رہائشی علاقوں پر کیے گئے، جس سے عام شہری بری طرح متاثر ہوئے۔ الزرق اس وقت آر ایس ایف کے کنٹرول میں ہے اور وہاں تنظیم کے سربراہ کے اہل خانہ بھی مقیم ہیں۔

دوسری جانب، آر ایس ایف کے جنگجوؤں نے چاد کی سرحد کے قریب واقع شہر کرنوی اور اس کے اطراف میں حملے کیے، جن میں مزید 63 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق متعدد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔

اقوام متحدہ کے مطابق دارفور اور کردفان کے علاقوں میں جاری شدید لڑائی کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کو بھوک، ادویات اور صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ عالمی اداروں نے سوڈان میں جاری تنازع کو انسانی المیے کی بدترین شکل قرار دیا ہے۔
