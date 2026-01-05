4 جنوری 2026 کو سکھر کے قریب ایک ڈھنڈ سے کراچی فش ہاربر پر ایک غیر معمولی مچھلی لائی گئی،جسے ایلین قرار دیا گیا۔
ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان نے کہا کہ کیونکہ کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کرسکا یہ ایک ایمیزون سیلفن کیٹ فش تھی، مچھلی کا جسم ہڈیوں کی پلیٹوں سے ڈھکا ہوا موٹا بکتر بند ہے، غیر ملکی نسل کی مچھلی حادثاتی طور پر قدرتی آبی ذخائر میں داخل ہو گئی ہے اور سندھ اور زیریں، پنجاب کے صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔
ایمیزون سیلفین کیٹ فش کا تعلق لاطینی امریکہ سے ہے اور یہ دنیا بھر میں ایکویریم مچھلی کے طور پر مشہور ہے، یہ نسل ایک انتہائی کامیاب حملہ آور کے طور پر جانا جاتا ہے، اور چونکہ یہ نسل اب پاکستان میں بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے، اس لیے اس کا خاتمہ اور کنٹرول ناممکن ہے۔
یہ مچھلیوں کی ان 26 انواع میں سے ایک ہے جو حادثاتی طور پر یا جان بوجھ کر پاکستان میں متعارف کرائی گئی ہیں، اور ناگوار ہو چکی ہیں، اس فہرست میں شامل مچھلیاں پاکستان کی آبی حیاتیاتی تنوع پر نقصان دہ اثرات مرتب کر رہی ہیں، اور ماحولیاتی نظام کے نازک توازن اور کام کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔
براؤن ٹراؤٹ اور رینبو ٹراؤٹ پہلی دو غیر ملکی مچھلیوں کی انواع تھیں جو 1928 میں پاکستان کے خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں متعارف کرائی گئیں۔
مچھلی کی پیداوار کو بڑھانے اور پاکستان میں ناپسندیدہ جڑی بوٹیوں پر قابو پانے کے لیے، مچھلی کی کئی غیر ملکی انواع جن میں موزمبیق تلپیا، کامن کارپ، گولڈ فش، اور گراس کارپ شامل ہیں،متعارف کرائے گئے
1980 کی دہائی میں، سلور کارپ، بگ ہیڈ کارپ، نیل تلپیا، اور نیلے تلپیا کو بھی متعارف کرایا گیا، آبی زراعت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے گراس کارپ کو دوبارہ متعارف کرایا گیا۔
ان تمام انواع نے پاکستان میں قدرتی ماحولیاتی نظام میں بھی خود کو قائم کیا ہے، جس سے دیگر حیوانات اور نباتات متاثر ہو رہی ہیں، ان تمام نسل کی افزائش کا مقصد آبی زراعت کی پیداوار کو بڑھانا تھا۔ لہذا، ماحول پر ان کے منفی اثرات پر مناسب غور نہیں کیا گیا۔
اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ٹراؤٹس کے ان تعارفوں نے آبی حیاتیاتی تنوع اور قدرتی ماحولیاتی نظام کو متاثر کیا ہے۔