’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

اگر ہانیہ عامر اس وقت شادی کرتی ہیں تو علیحدگی کے قوی امکانات ہیں، سامعہ خان

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

ایک نجی ٹی وی پروگرام میں ماہر نجومیوں نے حیران کن پیش کوئی کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اداکارہ ہانیہ عامر کی 2026 میں طلاق ہوسکتی ہے، حالانکہ اداکارہ کی اب تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ 

ہانیہ عامر پاکستان کی ایک نمایاں اور مقبول ترین اداکارہ ہیں، جن کے انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز ہیں۔ اس وقت وہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے اپنے ہٹ ڈرامے ’میری زندگی ہے تو‘ میں شاندار اداکاری پر خوب داد سمیٹ رہی ہیں۔

مداح ان کی اداکاری اور سوشل میڈیا پر موجودگی کو بے حد پسند کرتے ہیں، تاہم کیریئر کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی ذاتی زندگی میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔

حالیہ دنوں میں ہانیہ عامر اپنے پرانے دوست گلوکار عاصم اظہر کے ساتھ تعلقات کے باعث خبروں میں رہی ہیں۔

ندا خان کے مارننگ شو رائز اینڈ شائن کے پروگرام میں اینکرز کے سوالات پر نجومیوں نے اداکارہ کے پیدائشی زائچے اور زائچۂ فلکی (ہاروسکوپ) کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں کیں۔ 

مزید پڑھیں

Express News

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

متعدد نجومیوں نے ہانیہ عامر کی رواں سال شادی حتیٰ کہ طلاق تک کی پیشگوئیاں بھی کی ہیں۔

نجومی سامعہ خان نے ہانیہ عامر کے پیدائشی زائچے اور ہاروسکوپ کی بنیاد پر ان کی زندگی کے ممکنہ واقعات پر روشنی ڈالی۔ 

سامعہ خان نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس ہانیہ عامر کی تاریخِ پیدائش اور فلکیاتی حسابات (زائچہ) موجود ہیں جس کے حساب سے ان کے دو نکاح ہوسکتے ہین۔ 

انہوں نے مزید کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہانیہ اس وقت اپنی توجہ کیریئر پر رکھیں اور شادی سے گریز کریں، اگر وہ اس وقت شادی کرتی ہیں تو علیحدگی کے قوی امکانات ہیں، جو ان کی شخصیت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔

ایک اور نجومی کنان چوہدری نے کہا کہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ ہانیہ عامر اس سال شادی کر سکتی ہیں اوران کا ایک مضبوط تعلق دکھائی دے رہا ہے اور وہ اپنے رشتے کو شادی میں بدل سکتی ہیں۔

نجومی علی محمد نے کہا کہ میں ہانیہ عامر کے تعلقات دیکھ رہا ہوں، مگر وہ جلد شادی نہیں کریں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

 Jan 05, 2026 11:55 AM |
اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

 Jan 05, 2026 11:44 AM |
رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت

رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت

Jan 05, 2026 11:00 AM |

متعلقہ

Express News

انور مقصود کی پوتی کا نکاح، سوشل میڈیا پر خوبصورت تصویر وائرل

Express News

ہانیہ عامر اور سجل علی 2026 میں کس سے شادی کرنے والی ہیں؟ بڑا دعویٰ سامنے آگیا

Express News

رجب بٹ کی سالگرہ میں اہلیہ کی عدم موجودگی، مداحوں نے سوالات اٹھا دیے

Express News

رابی پیرزادہ کے اپنی شادی اور خلع سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

Express News

سلمان خان کے بھانجے کا منگنی کا اعلان، منگیتر کے ساتھ تصاویر وائرل

Express News

’ڈنگروں کی طرح کھانے‘ والے بیان پر تنقید، وسیم اکرم کا ردعمل آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو