یونان کی فضائی حدود میں اچانک خرابی، یورپ بھر میں ہزاروں مسافر پھنس گئے

ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے مطابق اچانک تمام اہم فریکوئنسیز بند ہو گئیں اور فضا میں موجود طیاروں سے رابطہ منقطع ہو گیا

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup

یورپ بھر میں ہزاروں مسافر مشکلات کا شکار ہو گئے جب یونان کی فضائی حدود میں اچانک تکنیکی خرابی کے باعث پروازوں کا نظام شدید متاثر ہوا۔

ریڈیو فریکوئنسی نظام میں خرابی کے باعث یونان کے بیشتر ہوائی اڈوں پر فضائی ٹریفک کئی گھنٹوں تک معطل رہی، جس سے تعطیلات کے اختتامی دنوں میں سفر کرنے والے ہزاروں افراد پھنس گئے۔

یونانی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق صبح کے وقت شروع ہونے والی خرابی نے جلد ہی بڑے پیمانے پر اثر ڈالا، جس کے باعث ہوائی اڈوں پر آپریشن تقریباً مکمل طور پر رک گیا۔

اگرچہ یونان اور خطے کی فضائی حدود سے گزرنے والی کچھ پروازوں کو محدود اجازت دی گئی، تاہم بیشتر پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار رہیں۔

حکام کے مطابق دوپہر کے بعد پائلٹس نے بیک اپ فریکوئنسیز استعمال کرنا شروع کیں، جس کے بعد جزوی طور پر فضائی آمد و رفت بحال ہوئی۔ تاہم اتوار کی شام تک بھی حکام خرابی کی اصل وجہ معلوم نہ کر سکے۔

مزید پڑھیں

Express News

یونان کے قریب بڑا ریسکیو آپریشن، 131 تارکینِ وطن سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیے گئے

Express News

یونان میں کسانوں کے مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں

ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا کہنا ہے کہ اچانک تمام اہم فریکوئنسیز بند ہو گئیں جس کے باعث فضا میں موجود طیاروں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔

یونانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی تنظیم نے واقعے کو فضائی نظام کے لیے غیر معمولی اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں استعمال ہونے والا تکنیکی سامان انتہائی پرانا ہے اور اس مسئلے کی نشاندہی ماضی میں کئی بار کی جا چکی ہے۔ حکام کے مطابق شام تک فی گھنٹہ روانہ ہونے والی پروازوں کی تعداد 45 تک پہنچا دی گئی۔

دوسری جانب روس کے دارالحکومت ماسکو میں بھی صورتحال کشیدہ رہی، جہاں یوکرین کی جانب سے ڈرون حملوں کے خدشے کے باعث ماسکو کے چار میں سے تین ہوائی اڈوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔

روسی حکام کے مطابق حفاظتی اقدامات کے تحت یہ پابندیاں لگائی گئیں، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں ہوائی اڈے جزوی طور پر دوبارہ کھول دیے گئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

 Jan 05, 2026 11:55 AM |
اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

 Jan 05, 2026 11:44 AM |
رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت

رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کے لائسنس معطل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت

Jan 05, 2026 11:00 AM |

متعلقہ

Express News

امریکی سینیٹر نے وینزویلا میں ٹرمپ کی فوجی کارروائی کو غیرقانونی قرار دے دیا

Express News

امریکا کا ‘مونرو ڈاکٹرائن’، ٹرمپ نے وینزویلا پر حملے میں اس کا حوالہ کیوں دیا؟

Express News

ایلون مسک کا وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان

Express News

چین نے امریکا سے وینزویلا کے صدر مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا

Express News

20 سالہ افغان امریکی جنگ اور تعمیر نو پر اہم رپورٹ جاری، ہوشربا انکشافات سامنے آگئے

Express News

روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی امید؟ کیف میں عالمی طاقتوں کا بڑا اجلاس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو