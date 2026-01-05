کراچی: رکشے میں گولی لگنے سے طالبہ کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات مکمل

17 سالہ کومل لانڈھی میں دو جنوری کو چلتے رکشے میں گولی لگنے سے جاں بحق ہوگئی تھی

ساجد رؤف January 05, 2026
کراچی:

پولیس نے 2 جنوری کو لانڈھی میں رکشے میں سوار طالبہ کی گولی لگنے سے ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات مکمل کرلی۔

 ایس ڈی پی او لانڈھی فائزہ سوڈھر کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے تحقیقاتی رپورٹ ایس ایس پی کورنگی کے پاس جمع کرادی۔

ایس ڈی پی او لانڈھی کے مطابق رکشے میں سوار 17 سالہ کومل کو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے والے ڈاکو کی گولی لگی، کورنگی 6 میں ڈاکوؤں اورعوامی کالونی پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا تھا۔

رپورٹ کے مطابق مقابلے میں ایک ڈکیت کو زخمی حالت میں گرفتارکیا گیا، دوسرا ڈکیت لوٹی ہوئی رقم اور لیپ ٹاپ کے ساتھ فرار ہو رہا تھا کہ مخالف سڑک پر گشت پر آنے والی لانڈھی تھانے کی موبائل کو دیکھ کرفرار ہوتے ڈاکو نے فائرنگ کی۔

 فائزہ سوڈھر کے مطابق مخالف سڑک پر لانڈھی تھانے کی موبائل کے آگے رکشہ چل رہا تھا، رکشے میں کومل اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ سوار تھی، فرار ہونے والے ڈاکو کی گولی رکشے کا شیشہ توڑتے ہوئے کومل کو لگی، فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش جاری ہے۔
