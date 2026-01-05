کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر چنگچی رکشوں پر پابندی کے کیس میں پیشرفت 

آئینی بینچ نے درخواست کی سماعت ایک ہفتے کیلئے ملتوی کردی ہے

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

شہر کی مرکزی شاہراہوں پر چنگچی رکشوں پر پابندی کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق عدالت نے دلائل طلب کر لیے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے درخواست کی سماعت ایک ہفتے کیلئے ملتوی کردی ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ چنگچی رکشوں پر مزید پابندی بڑھا دی گئی ہے۔

وکیل نے کہا کہ اب 26 روڈ پر چنگچی رکشوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 

عدالت کا کہنا تھا کہ آپ کوئی آرڈر دکھائیں جس کے خلاف آپ آئیں ہوں۔ جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ روز نئے نئے آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔

عدالت کا جواب میں کہنا تھا کہ پھر آپ درخواست میں کس فیصلے چیلنج کر رہے ہیں، آپ تیار کر کے آئیں۔ 

درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہم ایک شاہراہ پر اجازت نہیں مانگ رہے۔ آج اہم شاہراہوں کے لنک روڈ پر چلنے کی اجازت دی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

 Jan 05, 2026 02:07 PM |
’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

 Jan 05, 2026 11:55 AM |
اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

اداکار آغا شیراز کو دل کا دورہ، صحت سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آگئیں

 Jan 05, 2026 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

سوات؛ ٹریفک وارڈن پر تشدد، پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج

Express News

لکی مروت میں پولیس کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی جہنم واصل

Express News

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بلوچستان حکومت کا اہم فیصلہ، 31 جنوری تک پابندیاں

Express News

پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو شیڈول احتجاج کا پلان سامنے آگیا

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کردی گئی

Express News

بنوں غنڈی میرخان خیل میں 2 فریقین کے مابین فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو