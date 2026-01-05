قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر پر پی ٹی آئی اور اسپیکر کی اہم ملاقات

پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر کی نشست سے متعلق دائر تمام کیسز واپس لے لیے ہیں عامر ڈوگر

ویب ڈیسک January 05, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے معاملے پر پی ٹی آئی چیف وہپ  اور اسپیکر قومی اسمبلی کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیف وہپ عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی، جس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر عامر ڈوگر نے عمر ایوب کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے خارج ہونے کی کاپی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو فراہم کی۔ ملاقات کے دوران پی ٹی آئی کے چیف وہپ نے اسپیکر سے اپوزیشن لیڈر کی جلد تقرری کی درخواست بھی کی۔

عامر ڈوگر نے مؤقف اختیار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کی نشست سے متعلق دائر تمام کیسز واپس لے لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی معاملات کے حل کے بعد اب اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔

واضح رہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اس سے قبل اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کو 4 خطوط بھی ارسال کر چکے ہیں، جن میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق امور کی وضاحت طلب کی گئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

 Jan 05, 2026 03:05 PM |
آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

 Jan 05, 2026 02:07 PM |
’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

 Jan 05, 2026 11:55 AM |

متعلقہ

Express News

سوات؛ ٹریفک وارڈن پر تشدد، پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج

Express News

لکی مروت میں پولیس کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 خارجی جہنم واصل

Express News

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بلوچستان حکومت کا اہم فیصلہ، 31 جنوری تک پابندیاں

Express News

پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو شیڈول احتجاج کا پلان سامنے آگیا

Express News

راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید توسیع کردی گئی

Express News

بنوں غنڈی میرخان خیل میں 2 فریقین کے مابین فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو