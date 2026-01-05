معروف موسیقار اور پروڈیوسر بلال مقصود نے بیٹی کی شادی کی تصاویر اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صارفین اور مختلف پیجز سے نجی زندگی کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ خوشی کا موقع خاندان تک محدود رہنا چاہیے تھا، مگر چند تصاویر کے غیر ضروری پھیلاؤ نے صورتحال کو ناخوشگوار بنا دیا۔
بلال مقصود، جو نامور ادیب اور مزاح نگار انور مقصود کے صاحبزادے ہیں، نے شادی کی تقریب کے دوران انسٹاگرام پر ایک جذباتی تصویر شیئر کی تھی۔ اس تصویر میں وہ اپنے والد انور مقصود اور دونوں بیٹوں کے ساتھ تقریب میں ہم رنگ لباس پہنے نظر آئے۔ تصویر کے وائرل ہوتے ہی مداحوں کی جانب سے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
انہوں نے تصویر کے ساتھ لکھا تھا کہ ان کے بچے اور ان کے والد، بیٹی کی شادی کے اس خوشگوار لمحے میں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تاہم یہ خوشی اس وقت متاثر ہوئی جب مختلف سوشل میڈیا پیجز نے تقریب کی دیگر نجی تصاویر بھی بغیر اجازت شیئر کرنا شروع کر دیں۔
اس صورتحال پر بلال مقصود نے انسٹاگرام پر ایک علیحدہ پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مہمانوں نے تصاویر نیک نیتی سے بنائیں اور شیئر کیں، مگر ان کی خواہش ہے کہ اس تقریب کو نجی رکھا جائے۔
انہوں نے واضح انداز میں اپیل کی کہ صرف وہی تصاویر یا ویڈیوز دوبارہ شیئر کی جائیں جو وہ خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کریں۔
بلال مقصود نے آخر میں مداحوں اور پیجز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نجی زندگی کے احترام کی درخواست دہرائی۔
یاد رہے کہ بلال مقصود کی بیٹی زہرا حال ہی میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوئیں، اس تقریب میں قریبی اہلِ خانہ کے ساتھ ساتھ زہرا کے غیر ملکی سسرالی رشتے دار بھی شریک تھے۔