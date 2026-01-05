بھارتی بلے باز شریاس ایر کپتان مقرر

شریاس ایر کو وجے ہزارے ٹرافی کے رواں سیزن کے آخری دو میچز میں ممبئی کی کپتانی دی گئی ہے

بھارتی ٹیم کے مڈل آرڈ بلے باز شریاس ایر کو وجے ہزارے ٹرافی سیزن 2025-26 کے باقی میچز کے لیے ممبئی کا کپتان بنا دیا گیا ہے۔ شریاس کو انجری کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہونے والے آل راؤنڈر شرادل ٹھاکر کی جگہ کپتانی سونپی گئی ہے۔

ایونٹ میں گروپ سی میں شامل ممبئی کی ٹیم اپنے آخری میچز جے پور میں ہماچل پردیش (6 جنوری) اور پنجاب (8 جنوری) کے خلاف کھیلے گی۔

واضح رہے شریاس ایر نے آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ سیریز میں انجری کے بعد سے کسی قسم کی کرکٹ نہیں کھیلی ہے۔

انجری کے باعث ان کو جنوبی افریقا کے خلاف ہوم سیریز میں شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ، وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ایک روزہ سیریز کا حصہ ہیں لیکن ان کی حتمی سلیکشن سینٹر آف ایکسیلنس کی جانب سے کلیئرنس کے بعد کی جائے گی۔
