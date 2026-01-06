امریکی شخص نے بھائی کی بدولت 10 لاکھ ڈالر جیت لیے

خوش قسمت شخص کو اس لاٹری سے ان کے بھائی نے متعارف کرایا تھا

ویب ڈیسک January 06, 2026
امریکا میں ایک شخص نے بھائی کی بدولت 10 لاکھ ڈالر کا انعام جیت لیا۔

ریاست مشیگن کی اوک لینڈ کاؤنٹ سے تعلق رکھنے والے شخص (جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی) نے بتایا کہ ان کے بھائی نے انہیں سپر ریفل لاٹری سے متعارف کرایا۔

ان کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی نے انہیں سپر ریفل گیم سے متعلق بتایا۔ لہٰذا انہوں نے بھائی سے ٹکٹ خرید کر لانے کا کہا جو ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا۔

انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے ریفل ٹکٹ میں 10 لاکھ ڈالر کا انعام دیکھا تو ان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے یقین دہانی کے لیے متعدد بعد میں ٹکٹ چیک کیا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سینے سے بوجھ کم ہو گیا۔
