محمد شامی کو ٹیم میں شامل نہ کرنیکا معاملہ، سابق بھارتی کرکٹر کا ردِ عمل آگیا

سابق کرکٹر نے ان خیالات کا اظہار اپنے یوٹیوب چینل پر کیا

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

سابق انڈین اسپنر روی چندرن ایشون نے نیوزی لینڈ کے خلاف ایک روزہ سیریز سے فاسٹ بولر محمد شامی کو ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر خیالات کا اظہار کر دیا۔

اپنے یوٹیوب چینل پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے روی چندر ایشون کا کہنا تھا کہ محمد شامی کو ٹیم میں شامل نہ کرنا حیران کن نہیں بلکہ متوقع تھا۔

انہوں نے بتایا کہ محمد شامی انجری کے باعث کافی عرصہ ٹیم سے باہر رہے ہیں۔ بولرز کی سلیکشن میں بیٹرز کے برعکس (جیسے کہ ورات کوہلی یا روہت شرما) ایسے وقفے مختلف تاثر پیدا کرتے ہیں۔

ایشون نے کہا کہ شامی کو نکالا جانا متوقع تھا۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ جب ایک روزہ کرکٹ نہیں ہو رہی تھی تب بیٹرز ٹیسٹ یا ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے تھے۔ محمد شامی انجری کے باعث باہر تھے۔ بولر کے لیے رن-اپ اسپیڈ، ردم اور معیار معنی رکھتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |
سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |

متعلقہ

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، اسکواش کا عالمی ایونٹ کراچی میں منگل سے ہوگا

Express News

ایشیز: انگلیںڈ کے 384 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کا مستحکم آغاز

Express News

اسٹوکس اور لبوشین کے درمیان بحث ہاتھا پائی میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی، ویڈیو وائرل

Express News

نوواک جوکووچ نے پروفیشنل ٹینس پلیئرز ایسوسی ایشن سے علیحدگی اختیار کرلی

Express News

پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کا پہلا خریدار کون ہوگا؟ نام سامنے آگیا

Express News

آئی پی ایل کی مشکلات میں مزید اضافہ، بنگلادیش کا نشریات روکنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو