سابق انڈین اسپنر روی چندرن ایشون نے نیوزی لینڈ کے خلاف ایک روزہ سیریز سے فاسٹ بولر محمد شامی کو ٹیم میں شامل نہ کیے جانے پر خیالات کا اظہار کر دیا۔
اپنے یوٹیوب چینل پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے روی چندر ایشون کا کہنا تھا کہ محمد شامی کو ٹیم میں شامل نہ کرنا حیران کن نہیں بلکہ متوقع تھا۔
انہوں نے بتایا کہ محمد شامی انجری کے باعث کافی عرصہ ٹیم سے باہر رہے ہیں۔ بولرز کی سلیکشن میں بیٹرز کے برعکس (جیسے کہ ورات کوہلی یا روہت شرما) ایسے وقفے مختلف تاثر پیدا کرتے ہیں۔
ایشون نے کہا کہ شامی کو نکالا جانا متوقع تھا۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ جب ایک روزہ کرکٹ نہیں ہو رہی تھی تب بیٹرز ٹیسٹ یا ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے تھے۔ محمد شامی انجری کے باعث باہر تھے۔ بولر کے لیے رن-اپ اسپیڈ، ردم اور معیار معنی رکھتے ہیں۔