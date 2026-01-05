بھارت کو اپنے ہتھیار بیچنے میں وقت لگے گا

دوبئی ایر شو میں تیجس کی تباہی کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ آرمینیا نے ایک اعشاریہ دو بلین ڈالر مالیت کے بارہ طیاروں کی خریداری کا سودا معطل کر دیا

وسعت اللہ خان January 06, 2026
facebook whatsup

گذشتہ برس اکیس نومبر کو دوبئی ایر شو میں فضائی کرتب کے دوران بھارتی ساختہ لڑاکا طیارے تیجس کی تباہی اور ونگ کمانڈر نمانش سیال کی موت کوئی حیران کن حادثہ نہیں۔فضائی نمائشوں کی تاریخ میں اس سے بڑے المیے رونما ہوئے ہیں۔

انیس سو تہتر میں پیرس ایر شو کے دوران ایرو فلوٹ کا پہلا سپر سانک ٹیوپولوف ٹی یو ون فورٹی فور طیارہ پہلی نمائشی پرواز کے دوران ہی گر پڑا۔عملے کے تمام پانچ افراد اور زمین پر موجود دیگر آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔

اٹھائیس اگست انیس سو اٹھاسی کو مغربی جرمنی میں امریکی فضائیہ کے زیرِ استعمال رامسٹین ایر بیس کے فضائی میلے میں آسمانی کرتب دکھانے والے اطالوی فضائیہ کے تین طیارے ٹکرا کے آگ کا گولہ بن گئے۔تینوں پائلٹوں سمیت ستر افراد ہلاک اور تین سو چھپن تماشائی شدید زخمی ہو گئے۔

آٹھ اکتوبر انیس سو نواسی کو بھارتی یومِ فضائیہ کے موقع پر دہلی میں ایک میراج طیارہ قلابازیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ ونگ کمانڈر رمیش بخشی اور زمین پر کھڑا ایک اور شخص جان کی بازی ہار گئے۔

جولائی انیس سو ستانوے میں بلجئیم میں اوسٹینڈ ایر شو کے دوران اردنی فضائیہ کا ایک طیارہ کرتب دکھانے کے لیے ٹیک آف کے دوران نیچے گر پڑا۔پائلٹ سمیت آٹھ افراد ہلاک اور چالیس زخمی ہوئے۔

جولائی دو ہزار دو میں یوکرین میں ایک فضائی نمائش کے دوران کرتب دکھاتے ہوئے یوکرینی فضائیہ کا سوخوئی طیارہ توازن کھونے کے سبب نیچے گر پڑا۔اس وقت نمائش میں دس ہزار تماشائی موجود تھے۔اٹھائیس بچوں سمیت ستتر افراد ہلاک اور ساڑھے پانچ سو زخمی ہوئے اور نیچے کھڑے کئی طیارے تباہ ہو گئے۔مگر حادثاتی طیارے کے دونوں پائلٹ زندہ بچ گئے۔

البتہ ایسے حادثات کے کاروباری نقصانات بھی ہوتے ہیں۔مثلاً دوبئی ایر شو میں تیجس کا پائلٹ سمیت تباہ ہو جانا ایک ایسا حادثہ ہے جس کے سبب بھارتی ایوی ایشن انڈسٹری کی شہرت اور صلاحیت پر بھی کچھ بنیادی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔

ویسے بھی دنیا میں چند ہی ممالک ہیں جن کے درمیان ہتھیاروں کی تجارت کا گلا کاٹ مقابلہ ہے۔ایسا کوئی بھی حادثہ ہتھیار فروخت کرنے والے ملک کی شہرت پر وقتی طور پر سہی مگر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔اس ملک کا نقصان کروڑوں اربوں ڈالرز کے آرڈرز کی شکل میں اسلحے کے دیگر تاجر ممالک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔

جیسے انڈونیشیا نے فرانس سے رافیل طیاروں کی خریداری کا سودا کیا مگر پاکستان سے لڑائی کے دوران ایک بھارتی رافیل کی تباہی کے بعد انڈونیشیا نے سودا منسوخ کر دیا اور طیارہ ساز کمپنی کے حصص کی قیمت بھی گر گئی۔

 فورتھ جنریشن کا تیجس بھارتی اسلحہ انڈسٹری کے سر کا تاج ہے۔تیجس کا یہ پہلا حادثہ نہیں۔ مارچ دو ہزار چوبیس میں جیسلمیر کے قریب ایک تربیتی پرواز کے دوران پہلا تیجس گر کے تباہ ہوا۔خوش قسمتی سے پائلٹ محفوظ رہا۔

تیجس انیس سو تراسی میں ڈرائنگ بورڈ پر آیا مگر اس کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ سترہ برس بعد دو ہزار ایک میں ممکن ہو سکی۔اس کے پچپن فیصد آلات ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے تیار کیے ہیں۔ ریڈار اور الیکٹرونکس سسٹم ساختہ اسرائیل ہے۔ اس میڈ ان انڈیا طیارے کی تیاری پر انیس سو تراسی سے اب تک ڈیڑھ بلین ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔

 ہندوستان ایرو ناٹیکل لمیٹڈ ( ایچ اے ایل )  عرصے سے طیارے اور ہیلی کاپٹر تیار کر رہا ہے مگر سب سے بڑا گاہک یعنی بھارتی فضائیہ بھی ایچ اے ایل کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔تیجس مارک ون کی پروڈکشن دو ہزار چھ میں شروع ہو گئی۔دو ہزار گیارہ تک بیس طیارے فضائیہ کے حوالے کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تاہم یہ ڈلیوری ستمبر دو ہزار چوبیس میں مکمل ہو سکی۔

فضائیہ کے سربراہ ایر چیف مارشل اے پی سنگھ نے تو کھلم کھلا چند ماہ پہلے کہہ دیا کہ فضائیہ کو ایچ اے ایل کی کارکردگی پر اعتماد نہیں۔ایچ اے ایل نے گذشتہ فروری تک گیارہ تیجس فضائیہ کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔لیکن وہ ان میں سے ایک بھی طیارہ وعدے کے مطابق ڈلیور نہ کر سکی۔مگر اب فضائیہ کو چالیس طیارے بالاخر مل گئے ہیں۔بھارتی فضائیہ اپنے بیڑے میں تین سو چوبیس تیجس ( اٹھارہ اسکواڈرن ) شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔تاکہ مگ اکیس نامی ’’ فضائی تابوت ’’ سے گذشتہ برس جان چھوٹنے سے پیدا ہونے والا خلا بھرا جا سکے۔مگر پروڈکشن اور سپلائی لائن پر کلرک مزاج سرکاری بابو بیٹھے ہیں۔بھارتی فضائیہ کا تین سو سے زائد طیاروں کا آرڈر دو ہزار بتیس سے پہلے مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔

جس قیمت پر تیجس غیر ملکی گاہکوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔اسی قیمت میں دوبئی ایر شو میں چینی ساختہ جے ایف سیونٹین ، جے ٹین اور جے تھرٹی ون طیارے اور سویڈن کا گروپن بھی موجود تھا۔

دوبئی ایر شو میں تیجس کی تباہی کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ آرمینیا نے ایک اعشاریہ دو بلین ڈالر مالیت کے بارہ طیاروں کی خریداری کا سودا معطل کر دیا ۔یہ اس لیے بھی نیک شگون نہیں کہ پہلی بار کسی ملک نے تیجس خریدنے میں سنجیدگی سے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ برازیل ، ارجنٹینا ، کانگو ، مصر اور ملیشیا بھی تیجس کو مختلف اوقات میں شارٹ لسٹ کر چکے ہیں مگر سخت بین الاقوامی مقابلے کے سبب یہ بیل کہیں بھی منڈھے نہیں چڑھ سکی۔

معاملہ صرف تیجس کی مارکیٹنگ کو دھچکا لگنے تک محدود نہیں۔ہندوستان ایرو ناٹکس لمیٹڈ نے دو ہزار آٹھ میں جنوبی امریکا کے ملک ایکویڈور کی فضائیہ کو ساڑھے بیالیس ملین ڈالر مالیت کے سات دھروو ایڈوانس ہیلی کاپٹر فروخت کیے۔بھارتی فوجی ہیلی کاپٹرز کا یہ پہلا بڑا بین الاقوامی آرڈر تھا۔

مگر سات میں سے چار ہیلی کاپٹر یکے بعد دیگرے تکنیکی وجوہات کے سبب کریش ہو گئے۔ ایکویڈور نے دو ہزار پندرہ میں ایچ اے ایل سے مزید ہیلی کاپٹرز کی خریداری کا سودا ہی منسوخ کر دیا۔

دو ہزار بائیس میں ایچ اے ایل کے سربراہ اننتھا کرشن نے اعلان کیا کہ ارجنٹینا ، مصر اور فلپینز دھروو ہیلی کاپٹرز خریدنے پر آمادہ ہیں۔مگر اس اعلان کے چند ماہ بعد ایک اور دھروو ہیلی کاپٹر ارونا چل پردیش میں کریش کر گیا۔اس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کی برآمد کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔معلوم نہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر بھارتی فضائیہ بھی خوشی خوشی استعمال کر رہی ہے یا اسے زبردستی ٹکایا گیا ہے۔

اگرچہ امریکا ، برطانیہ ، فرانس ، روس اور چین جیسے ممالک کے طیارے بھی حادثات کا شکار ہوتے رہے ہیں مگر یہ ممالک چونکہ اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں لہذا گاہکوں پر ان کا اعتماد کسی ایک پروڈکٹ کے نقصان کے سبب وقتی طور پر تو متزلزل ہوتا ہے تاہم ان ممالک کی عسکری مصنوعات اتنی ہیں کہ کسی ایک نقصان سے ان کی تجارتی صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑتا۔بھارت جیسے ممالک چونکہ اسلحے کی فروخت کے میدان میں نئے نئے ہیں اور ان کے پاس بیچنے کے لیے آئٹم بھی کم ہیں۔ایسے میں کوئی ایک گڑبڑ بھی گاہک کا اعتماد گڑبڑانے کے لیے کافی ہے۔

بھارت کے سرکردہ دفاعی تجزیہ کار راہول بیدی کے بقول دنیا بھر میں جدید اسلحہ سازی کے شعبے میں نجی شعبہ چھا رہا ہے۔مگر بھارت میں ہتھیار سازی کے کلیدی منصوبے آج بھی سرکاری سیکٹر میں ہیں۔لہذا جب بابو ٹکنیکل کمپیٹیشن کے میدان میں اتریں گے تو بہت دور اور دیر تک نہیں دوڑ سکتے۔ اس صنعت کو شفاف ، اسمارٹ اور سخت مقابلے بازی کا عادی ہونے میں وقت لگے گا۔

(وسعت اللہ خان کے دیگر کالم اور مضامین پڑھنے کے لیے bbcurdu.com اورTweeter @WusatUllahKhan.پر کلک کیجیے)
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |
سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |

متعلقہ

Express News

بڑھک کا بادشاہ

Express News

بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کی کوششیں

Express News

ایران کودھمکی اور وینزویلا پر حملہ

Express News

کچھ بات ناراض بچوں کی

Express News

دو بڑے اتحادیوں کی لمبی اننگز

Express News

نسخۂ نوابی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو