ترکی وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، خودمختاری کی خلاف ورزی خطرناک ہو سکتی ہے: صدر اردوان

ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں صدر نکولس مادورو اور وینزویلا کے عوام نے ترک قوم کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

انقرہ: ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فونک گفتگو میں واضح طور پر آگاہ کیا ہے کہ وینزویلا کو صدر نکولس مادورو کی معزولی کے بعد عدم استحکام کی طرف نہیں دھکیلا جانا چاہیے۔

کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ ترکیے وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا اور موجودہ صورتحال میں ان کی حمایت جاری رکھے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں صدر نکولس مادورو اور وینزویلا کے عوام نے ترک قوم کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا ہے۔

صدر اردوان نے خبردار کیا کہ ممالک کی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی عالمی سطح پر سنگین مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

گرفتار نہیں اغوا کیا گیا، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں؛ مادورو کا امریکی عدالت میں بیان

Express News

وینزویلا پر امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے؛ اقوام متحدہ

Express News

ہتھکڑی لگے اور لنگڑاتے وینزویلا کے صدر کو امریکی عدالت لے جایا گیا؛ ویڈیو وائرل

انہوں نے زور دیا کہ اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کا تحفظ ناگزیر ہے اور تنازعات کا حل طاقت کے بجائے مکالمے سے نکالا جانا چاہیے۔

خیال رہے کہ امریکی افواج نے ہفتے کے روز وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں کارروائی کرتے ہوئے صدر نکولس مادورو کو حراست میں لے کر امریکا منتقل کیا تھا، جہاں ان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔

صدر مادورو نے پیر کے روز نیویارک کی ایک عدالت میں منشیات اسمگلنگ کے الزامات میں خود کو بے قصور قرار دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |
سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

 Jan 05, 2026 10:21 PM |
بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

 Jan 05, 2026 08:27 PM |

متعلقہ

Express News

وینزویلا پر امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے؛ اقوام متحدہ

Express News

دھمکیوں کے باوجود مادورو کا جلسوں میں رقص اور طنز؛ ٹرمپ کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا

Express News

ایران کا مظاہرین کو لاکھوں تومان الاؤنس دینے کا اعلان

Express News

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ، ملزم گرفتار

Express News

ٹرمپ کی دھمکی؛ ایران نے پلان ’بی‘ بنالیا؛ خامنہ ای کی ماسکو روانگی کا امکان

Express News

ہتھکڑی لگے اور لنگڑاتے وینزویلا کے صدر کو امریکی عدالت لے جایا گیا؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو