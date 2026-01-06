ٹرمپ کی دھمکیوں پر کولمبیا کا سخت ردعمل، صدر پیٹرو نے ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا

ٹرمپ نے کولمبیئن صدر کے بارے میں سخت اور توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی خیر منائیں

ویب ڈیسک January 06, 2026
بوگوٹا: کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کولمبیا کو کسی قسم کی دھمکی یا جارحیت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔

صدر گستاوو پیٹرو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری بیان میں کہا کہ انہوں نے ماضی میں ہتھیار نہ اٹھانے کی قسم کھائی تھی، تاہم وطن کے دفاع کے لیے وہ ایک بار پھر یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا نے ہفتے کے آخر میں فوجی کارروائی کے ذریعے پڑوسی ملک وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو حراست میں لیا۔ خطے میں اس کارروائی کے بعد سیاسی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیئن صدر کے بارے میں سخت اور توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی خیر منائیں۔

صدر ٹرمپ نے کولمبیا کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کو ایک “بیمار شخص” چلا رہا ہے جو کوکین تیار کرنے اور امریکا فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔

ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کولمبیا کی موجودہ حکومت کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کے امکان کی بات سن کر انہیں اچھا لگا۔

اس پر ردعمل دیتے ہوئے صدر پیٹرو نے کہا کہ کولمبیا کی انسدادِ منشیات پالیسی مضبوط ہے، تاہم فوجی طاقت کے استعمال کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مسائل کا حل دھمکیوں میں نہیں۔
