اسمگلنگ کیخلاف بڑا کریک ڈاؤن، 15 کروڑ سے زائد کی منشیات برآمد

کارروائیوں کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کرکے 1532 کلو سے زائد منشیات برآمد کرلی گئی، مقدمات درج

ویب ڈیسک January 06, 2026
اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کے کریک ڈاؤن کے دوران  15 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کرلی گئی۔

ترجمان کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورس  نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف 4 کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا اور مجموعی طور پر 15 کروڑ 12 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 1532.11 کلوگرام منشیات برآمد کرلی۔

کارروائیوں کی تفصیلات کے مطابق حاجی شاہ بس ٹرمینل، ڈسٹرکٹ اٹک میں ایک گاڑی کی تلاشی کے دوران 960 گرام چرس برآمد کی گئی، جس پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح سٹی بائی پاس سکھر کے قریب ایک گاڑی سے 150 گرام کوکین برآمد ہوئی۔ اس کارروائی میں بھی ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔

مزید کارروائیوں میں کلی شادزئی سرنان، ڈسٹرکٹ پشین کے قریب سے 1500 کلوگرام چرس گردہ برآمد کی گئی جب کہ گوٹھ شیر خان، ڈسٹرکٹ حب میں جھاڑیوں میں چھپائی گئی 31 کلوگرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔

کریک ڈاؤن کے بعد انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
