سانحۂ سوپور: 6 جنوری کا وہ دن جو کشمیری کبھی نہیں بھول سکتے

متاثرین کے مطابق فائرنگ کسی اچانک واقعے کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک منظم اور منصوبہ بند ریاستی کارروائی تھی

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

سانحۂ سوپور مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک المناک اور ہولناک واقعہ قرار دیا جاتا ہے، جو 6 جنوری 1993 کو پیش آیا۔

اس دن بھارتی فورسز کی فائرنگ اور کارروائیوں کے نتیجے میں درجنوں نہتے کشمیری شہری جان سے گئے، جبکہ بازار، گلیاں اور رہائشی علاقے آگ اور خوف کی لپیٹ میں آ گئے۔

عینی شاہدین اور متاثرین کے مطابق سوپور میں ہونے والی فائرنگ کسی اچانک واقعے کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک منظم اور منصوبہ بند ریاستی کارروائی تھی۔

متاثرین کا کہنا ہے کہ بھارتی اہلکاروں نے شہداء کو گھسیٹ کر مختلف مقامات پر منتقل کیا اور بعد ازاں انہیں کراس فائرنگ میں ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔

متاثرین نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ بھارتی فورسز نے دکانوں اور گھروں سے سامان لوٹا، تیل سے بھرے ٹینکروں سے ایندھن نکال کر گھروں پر چھڑکا اور پھر آگ لگا دی۔ بارڈر سیکیورٹی فورس کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ایک مسافر بس سمیت مختلف مقامات پر بے گناہ شہری مارے گئے۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 6 جنوری 1993 کو سوپور میں 60 سے زائد افراد کو گولیوں سے ہلاک کیا گیا اور بعض کو زندہ جلائے جانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔

انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سانحے کو قتلِ عام قرار دیا، تاہم تین دہائیاں گزرنے کے باوجود متاثرین کو انصاف نہ مل سکا۔

مبصرین کے مطابق آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے قوانین نے بھارتی فورسز کو استثنا فراہم کیا، جس کے باعث ذمہ دار عناصر کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ ہو سکی۔

سانحۂ سوپور آج بھی کشمیری عوام کے لیے ایک کھلا زخم ہے اور متاثرہ خاندان عالمی برادری کی توجہ اور انصاف کے منتظر ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

 Jan 06, 2026 11:53 AM |
رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

 Jan 06, 2026 10:11 AM |
بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |

متعلقہ

Express News

وینزویلا پر امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے؛ اقوام متحدہ

Express News

دھمکیوں کے باوجود مادورو کا جلسوں میں رقص اور طنز؛ ٹرمپ کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا

Express News

ایران کا مظاہرین کو لاکھوں تومان الاؤنس دینے کا اعلان

Express News

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ، ملزم گرفتار

Express News

ٹرمپ کی دھمکی؛ ایران نے پلان ’بی‘ بنالیا؛ خامنہ ای کی ماسکو روانگی کا امکان

Express News

ہتھکڑی لگے اور لنگڑاتے وینزویلا کے صدر کو امریکی عدالت لے جایا گیا؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو