عمران خان کیخلاف 9 مئی کے کیسز کو تیزی سے چلایا جائے، فیصل ملک

بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک نے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نو مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا جانا چاہیئے، بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں لیکن نو مئی کیلے کیسز میں ضمانت پر ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ملزم کو اگر کسی اور کیس میں سزا ہوئی ہو تو اسکو باقی کیسز میں عدالت پیش کیا جاتا ہے، ہم نے عدالت سے استدعا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا جائے، ہم نے عدالت سے یہ بھی استدعا نو مئی کے کیسز کو بھی تیزی سے چلایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے ہمیں اپنے موکل بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جارہا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وکیل کو اسکے کلائنٹ سے ملنے سے روکا جائے، ملاقاتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لاہور بنچ کا فیصلہ موجود ہے۔
فیصل ملک نے کہا کہ جیل حکام بار بار توہین عدالت کررہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جارہا، عدالت سے استدعا کی ہے ہمیں بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے یا انہیں عدالت پیش کیا جائے۔