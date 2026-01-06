وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے وقت پہنا ہوا نائیکی کا ٹریک سوٹ آؤٹ آف اسٹاک

متعدد آن لائن پلیٹ فارمز نے انکشاف کیا ہے کہ ٹریک سوٹس کی مانگ میں اچانک نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

گزشتہ دنوں امریکا کی جانب سے رات گئے وینزویلا پر حملہ کرکے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرلیا گیا۔

بعد ازاں امریکی فوج کی جانب سے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں جن میں صدر مادورو کو نائیکی کا ٹریک سوٹ پہنے دیکھا جاسکتا ہے۔

تصاویر وائرل ہوتے ہی صدر مادورو کا پہنا جانے والا نائیکی کا ٹریک سوٹ مارکیٹ سے آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا۔

متعدد آن لائن پلیٹ فارمز نے انکشاف کیا ہے کہ ٹریک سوٹس کی مانگ میں اچانک نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں وینزویلا کے صدر کو ایک جہاز پر آنکھوں پر پٹی باندھے اور ہتھکڑیاں لگے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

اس تصویر میں نکولس مادورو نے سرمئی رنگ کا نائیکی کا ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔

یوں تو نکولس مادورو کی گرفتاری اور امریکی کارروائی پر وینزویلا سمیت عالمی سطح پر ملا جلا ردِعمل دیکھنے میں آیا، مگر ان کے لباس نے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر میمز اور ویڈیوز کی شکل میں غیرمعمولی مقبولیت حاصل کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گوگل ٹرینڈز کے مطابق تصاویر کے منظرِ عام پر آنے کے فوراً بعد ’نائیک ٹک‘ کی سرچز میں نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ سرمئی ٹریک سوٹ کے اسکرین شاٹس اور لنکس تیزی سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پھیلتے رہے۔

ریٹیلرز کے مطابق نکولس مادورو کا سرمئی نائیک ٹیک فلیس ٹریک سوٹ عموماً مارکیٹ اور ماڈل کے لحاظ سے 240 سے 270 امریکی ڈالر میں فروخت ہوتا ہے، تاہم تصاویر وائرل ہونے کے چند ہی گھنٹوں میں کئی آن لائن لسٹنگز اسٹاک ختم ہونے کے باعث دستیاب نہ رہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

 Jan 06, 2026 12:22 PM |
رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

 Jan 06, 2026 12:23 PM |
بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |

متعلقہ

Express News

وینزویلا، گرین لینڈ اور آتش فشاں: آئس لینڈ کرکٹ کی طنزیہ پوسٹ وائرل کیوں ہے؟

Express News

ویڈیو: ’نورا فتیحی آپ کی کیا لگتی ہیں‘؟ پنڈت کے سوال پر دلہن ہنسی سے لوٹ پوٹ

Express News

بھارت کھیلوں میں سیاست سے باز نہ آیا، بنگلادیشی کھلاڑی آئی پی ایل سے باہر

Express News

سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، جاوید اختر اپنی ہی وائرل ویڈیو پر برہم

Express News

وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

Express News

میں پاکستانی مسلمان ہوں، کہا گیا آسٹریلیا کیلیے نہیں کھیل سکو گے، عثمان خواجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو