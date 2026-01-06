لاہور:
پاکستان ریلوے نے ایک اور اَپ گریڈڈ ٹرین کا افتتاح کر دیا، لاہور ریلوے اسٹیشن پر ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے انعام اللہ نے افسران کے ہمراہ افتتاح کیا۔
افتتاح کے موقع پر پاکستان ریلوے کی ترقی کے لیے دعائے خیر بھی گئی۔ اس موقع پر ٹرین کو رنگ برنگی لڑیوں سے منفرد انداز میں سجایا گیا۔
ڈی ایس ریلوے نے اَپ گریڈڈ ٹرین کی مختلف کوچوں کا بھی معائنہ کیا۔ ڈی ایس ریلوے نے معائنے کے دوران مسافروں سے سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا۔
لاہور ریلوے اسٹیشن سے نارووال پیسنجر ٹرین بروقت صبح 7 بجکر 15 منٹ پر روانہ ہوئی۔
نارووال پیسنجر لاہور سے روانہ ہو کر بادامی باغ، شاہدرہ باغ، کالا خطائی، نارنگ، میتھہ سوجا، بدوملی، رعیہ خاص، پیجووالی اسٹاپ کرتی ہوئی صبح 10 بجکر 5 منٹ پر نارووال پہنچے گی۔
اسی طرح نارووال سے شام 5 بجے روانہ ہو کر پیجووالی، رعیہ خاص، بدوملی، میتھہ سوجا، نارنگ، کالا خطائی، شاہدرہ باغ اور بادامی باغ اسٹاپ کرتی ہوئی رات 7 بجکر 40 منٹ پر لاہور پہنچے گی۔
مسافروں کی سہولت کے پیش نظر لاہور سے نارووال ٹرین کا دورانیہ 2 گھنٹے 40 منٹ رکھا گیا ہے۔
نارووال پیسنجر ٹرین کو بہترین صفائی ستھرائی، لائٹنگ اور دیگر آرام دہ سفری سہولیات کے ساتھ چلایا گیا ہے۔ نارووال پسنجر میں 10 خوبصورت مسافر کوچز لگائی گئی ہیں۔
افتتاح کے موقع پر مسافروں میں خوشی کا سماں تھا۔
ڈی ایس ریلوے انعام اللہ کا کہنا تھا کہ نارووال کی عوام کے لیے اَپ گریڈد نارووال پسنجر وفاقی وزیر ریلوے کا تحفہ ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے ویژن کے مطابق مسافروں کی سہولت کے لیے اقدامات جاری ہیں۔
ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر سیدہ مرضیہ زہرا، ڈویژنل کمرشل آفیسر عبداللہ ارشد، ڈویژنل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سمیرا رانا، ڈویژنل مکینیکل انجینئرز عاطف اشفاق اور محمد عمران، ڈویژنل الیکٹریکل انجینئر محمد ناصر، ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر عبدالرحمان سمیت اسٹیشن مینجر ظفر اقبال بھی افتتاح کے موقع پر موجود تھے۔