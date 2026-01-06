پاکستان اور بنگلہ دیشی فوج کے درمیان دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

بنگلہ دیش فضائیہ کے سربراہ کی ایئر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا،آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک January 06, 2026
پاکستان اور بنگلہ دیش فضائی افواج کے درمیان دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کرلیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بنگلہ دیش فضائیہ کے سربراہ کی ایئر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے بنگلہ دیش فضائیہ کے لیے جامع تربیتی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق سپر مشاق ٹرینر طیاروں کی تیز رفتار فراہمی اور طویل المدتی سپورٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا، بنگلہ دیش فضائیہ کی پرانی فلیٹ کی مینٹیننس اور ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹمز پر بات چیت کی گئی۔

ترجمان پاک فوج نے کہا کہ جے ایف-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر تفصیلی مشاورت کی گئی، بنگلہ دیشی وفد نے نیشنل آئی ایس آر، سائبر کمانڈ اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا۔
    
آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بنگلہ دیش دفاعی تعلقات کو طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
