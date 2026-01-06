آذربائیجان نے غزہ امن مشن میں فوج بھیجنے سے صاف انکار کر دیا

اپنے ملک کے باہر کسی بھی فوجی کارروائی میں حصہ لینے پر غور نہیں کر رہے، صدر آذربائیجان

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

باكو: آذربائیجان کے صدر اہلام علی یف نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی قسم کے امن فوجی مشن میں حصہ نہیں لے گا، جس میں غزہ کے لیے بین الاقوامی امن فورس بھی شامل ہے۔

صدر علی یف نے آذری ٹی وی چینلز سے گفتگو میں کہا کہ امریکا کی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ غزہ میں امن فورس کی کارروائی سے متعلق 20 سے زائد سوالات پر رابطہ کیا گیا، لیکن آذربائیجان کی جانب سے کسی بھی فوجی شمولیت کا ارادہ نہیں ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے ملک کے باہر کسی بھی فوجی کارروائی میں حصہ لینے پر غور نہیں کر رہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار

Express News

انجلینا جولی غزہ کی آواز بن گئیں؛ رفح بارڈر پر امدادی کارکنان سے ملاقات

Express News

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالت زار پر رو پڑے

گزشتہ نومبر میں آذربائیجان کے ایک سرکاری ذرائع نے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، آذربائیجان کسی بھی امن فورس میں فوجی نہیں بھیجے گا۔

دوسری جانب، متعدد مسلم اکثریتی ممالک کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں بین الاقوامی امن فورس (ISF) کے قیام کے حق میں ہیں، کیونکہ یہ فورس ہی فلسطینیوں کی حفاظت اور زندہ رہنے کی ضمانت دے سکتی ہے۔

ایک سفارتکار نے کہا، ’’اسرائیل نے غزہ میں 70,000 سے زائد افراد قتل کر دیے ہیں اور ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ بین الاقوامی فورس ہی اس نسل کشی کو روک سکتی ہے۔‘‘
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

 Jan 06, 2026 12:22 PM |
رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

رجب بٹ اور ندیم مبارک پر جوا ایپ کی پروموشن کے کیس سے متعلق بڑی پیشرفت

 Jan 06, 2026 02:43 PM |
بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

بھارت کے معروف اداکار اہلیہ سمیت خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار

Jan 06, 2026 12:49 AM |

متعلقہ

Express News

وینزویلا پر امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے؛ اقوام متحدہ

Express News

دھمکیوں کے باوجود مادورو کا جلسوں میں رقص اور طنز؛ ٹرمپ کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا

Express News

ایران کا مظاہرین کو لاکھوں تومان الاؤنس دینے کا اعلان

Express News

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ، ملزم گرفتار

Express News

ٹرمپ کی دھمکی؛ ایران نے پلان ’بی‘ بنالیا؛ خامنہ ای کی ماسکو روانگی کا امکان

Express News

ہتھکڑی لگے اور لنگڑاتے وینزویلا کے صدر کو امریکی عدالت لے جایا گیا؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو