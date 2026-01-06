لاہور:
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا بڑا اقدام، لاہور میں ایمرجنسی فری موبائل فون چارجنگ سروس کا آغاز کردیا گیا۔
ترجمان سیف سٹی اتھارٹی کے مطابق شہریوں کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی فری موبائل فون چارجنگ کی سہولت فراہم کردی گئی ہے۔
لاہور میں اب تک 30 مقامات پر ایمرجنسی فری موبائل فون چارجنگ پورٹس نصب کیے جاچکے ہیں جہاں عوام نے ایمرجنسی فری موبائل فون چارجنگ سہولت سے استفادہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ لاہور کے 100 مقامات پر ایمرجنسی فری موبائل فون چارجنگ سروس فراہم کی جائے گی۔