کروڑوں کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

اس سال چھ فلمیں ایسی ریلیز ہوں گی جن کا مجموعی طور پر بجٹ اربوں روپے ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

2026 بالی ووڈ کے شائقین کےلیے ایک بڑا سال ثابت ہونے جارہا ہے۔ جہاں 2025 میں فلم ’دھورندھر‘ نے باکس آفس پر دھوم مچائی، وہیں رواں برس کئی بھاری بجٹ کی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں جو فلمی دنیا میں تہلکہ مچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق، اس سال چھ فلمیں ایسی ریلیز ہوں گی جن پر مجموعی طور پر تقریباً دو ہزار 80 کروڑ بھارتی روپے کا بجٹ خرچ کیا گیا ہے۔

فہرست میں پہلے نمبر پر ’رامائن‘ ہے، جس میں رنبیر کپور ہندو مذہب کے بھگوان رام کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس فلم کی ہدایت کاری نتیش تیواری کر رہے ہیں، جو اس سے قبل سپرہٹ فلم ’دنگل‘ کی کامیابی کے لیے مشہور ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صرف پہلے حصے پر ہی 900 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں جبکہ پوری سیریز کا بجٹ تقریباً چار ہزار کروڑ روپے ہے۔ فلم ’رامائن‘ دیوالی کے موقع پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوسرے نمبر پر ہے بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کی فلم ’کنگ‘، جس کا بجٹ تقریباً 300 کروڑ روپے ہے۔ اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ شاہ رخ خان پہلی بار اپنی بیٹی سہانا خان کے ساتھ اسکرین شیئر کریں گے۔ ہدایت کاری کا کام سدھارتھ آنند انجام دے رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے ’دھورندھر ٹو‘، جس میں رنویر سنگھ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔ یہ فلم رواں برس 19 مارچ کو ریلیز ہوگی اور اس پر تقریباً 250 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چوتھے نمبر پر شامل ہے ’بارڈر ٹو‘، جس میں سنی دیول، ورون دھون اور دلجیت دوسانجھ مختلف اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم رواں ماہ 23 تاریخ کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی اور اس پر تقریباً 230 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پانچویں نمبر پر دو فلمیں شامل ہیں۔ ایک طرف سلمان خان کی فلم ’بیٹل آف گلوان‘ اور دوسری طرف رنبیر کپور، وکی کوشل اور عالیہ بھٹ کی فلم ’لو اینڈ وار‘۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فلموں کا بجٹ 200 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026 میں یہ فلمیں نہ صرف بڑے بجٹ بلکہ اسٹار کاسٹ اور مہنگے پروڈکشن کی وجہ سے بھی بالی ووڈ میں سنسنی پیدا کریں گی اور شائقین کے لیے سینما گھروں میں دلچسپی کی نئی لہر لے کر آئیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کروڑوں کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

کروڑوں کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:01 PM |
ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

 Jan 06, 2026 04:20 PM |
’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

 Jan 06, 2026 12:22 PM |

متعلقہ

Express News

سال کے آغاز پر موسیقاروں کے فن کو سراہنے کےلیے تقریب کا انعقاد

Express News

بیٹی کی شادی کی نجی تصاویر وائرل، بلال مقصود نے سوشل میڈیا صارفین سے کیا کہا؟

Express News

عامر خان اپنی نقالی پر سنیل گروور کے گرویدہ ہوگئے

Express News

اقرار الحسن کی تیسری بیوی کی پہلی اہلیہ سے محبت پر دلچسپ گفتگو وائرل

Express News

آپ کے بیوقوفیوں کیلیے شکریہ، جمی کِمل  نے ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلادیے

Express News

’ہانیہ عامر کے 2 نکاح ہوسکتے ہیں‘، معروف نجومی کی اداکارہ کی 2026 میں طلاق کی پیشگوئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو