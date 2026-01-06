پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کی انسداد اسمگلنگ مہم کے تحت کارروائی 

کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ  نے بتایا کہ چھاپہ مار کاروائیاں پورٹ قاسم، سجاول اور گھارو کے تین پیٹرول پمپس پر کی گئی

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کی انسداد اسمگلنگ مہم کے تحت کارروائی کی ہے۔ 

معین وانی کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ  نے بتایا کہ چھاپہ مار کاروائیاں پورٹ قاسم، سجاول اور گھارو کے تین پیٹرول پمپس پر کی گئی، تینوں پیٹرول پمپوں سے 1کروڑ مالیت کا اسمگل شدہ 38ہزار 433لیٹر ڈیزل، وپیٹرول برآمد کیا گیا۔

کلکٹر کسٹمز نے کہا کہ  بخاری پیٹرول پمپ ضلع سجاول سے 3576لیٹر اسمگل شدہ ڈیزل، 2092لیٹر پیٹرول برآمد کیا گیا، بائیکو پیٹرول پمپ گھارو سے 15624لیٹر اسمگل شدہ ہائی اسپیڈ ڈیزل برآمد کیا گیا۔

ہیسکول پیٹرول پمپ پورٹ قاسم سے 17141لیٹر اسمگل شدہ ہائی اسپیڈ ڈیزل برآمد کیا گیا، مقدمہ درج کرکے برآمد ہونے والے پیٹرولیم مصنوعات کو ضبط کرلیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نائٹ آپریشن یا ویڈیو گیم؟ بھارتی فوج کی تشہیری ویڈیو کا سوشل میڈیا پر مذاق

نائٹ آپریشن یا ویڈیو گیم؟ بھارتی فوج کی تشہیری ویڈیو کا سوشل میڈیا پر مذاق

 Jan 06, 2026 05:52 PM |
اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:30 PM |
ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

 Jan 06, 2026 04:20 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس بی سی اے کے افسران کو برطرف کرنے کا فیصلہ

Express News

پنجاب کو زیادہ حصہ ملنے کا تاثر غلط، عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، مریم نواز

Express News

بلدیہ رئیس گوٹھ سے بھاری مقدار میں دھماکا خیز مواد برآمد ہونے کے کیس کا مقدمہ درج

Express News

کراچی کے سول اسپتال سے شیر خوار بچہ اغوا، فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی ایئرپورٹ: امریکا سے آئے پارسل سے چار کروڑ روپے کی چرس برآمد

Express News

پی ٹی آئی کا پی پی 167لاہور میں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو