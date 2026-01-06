سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، پاکستان میں 21 ہزار سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹرڈ

اندراج کروانے والوں میں غیر ملکی کمپنیاں بھی شامل ہیں جن کا مجموعی حجم 1 ارب 26 کروڑ روپے کے قریب ہے

ویب ڈیسک January 06, 2026
فوٹو: فائل

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) میں رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں 21 ہزار سے زائد نئی کمپنیوں نے خود کو رجسٹرڈ کروایا ہے۔

ایس ای سی کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے چھ ماہ جولائی تا دسمبر 2025ء کے دورانیے میں ایس ای سی پی کے تحت 21 ہزار 668 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا۔

اتنی بڑی تعداد میں کمپنیوں کی رجسٹریشن کا مطلب سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں بہتری ہے جبکہ مجموعی طور پر نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں 29 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

اعلامیے کے مطابق نئی کمپنیوں کی جانب سے 30 ارب 70 کروڑ روپے کا ادا شدہ سرمایہ جمع ہوگیا جبکہ ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ 79 ہزار 724 تک پہنچ گئی ہے۔

ایس ای سی پی نے بتایا کہ چھ ماہ کے دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) اور ای کامرس شعبہ سب سے آگے رہا جس سے متعلقہ 4 ہزار 277 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا۔

اس کے علاوہ ٹریڈنگ، سروسز اور ریئل اسٹیٹ سیکٹرز میں بھی نمایاں کارپوریٹ گروتھ ہوئی جبکہ 524 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی کمپنیاں بھی رجسٹرڈ ہوئی جن کی سرمایہ کاری کا حجم 1 ارب 26 کروڑ روپے ہے۔

اعلامیے کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری میں چین 71 فیصد حصہ کے ساتھ سرفہرست رہا۔
