ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے افریقا کے مشرقی ملک ملاوی میں بالغ انسان کا مردہ جلانے کی اب تک کی سب سے قدیم باقیات دریافت کرلیں۔ یہ دریافت قدیم دور میں میت کی آخری رسومات کے حوالے سے نئے سوالات اٹھاتی ہے۔
ملاوی میں موجود ہورا 1 نامی یہ تاریخی جگہ سیکڑوں فٹ بلند گرینائٹ کی چٹانوں کی بنیاد میں ہے۔
یہاں سائنس دانوں نے قابل از تاریخ دور کی راکھ دریافت کی ہے جو کہ ایک خاتون کی باقیات کے حصے ہیں (جس کا قد پانچ فِٹ کے اندر تھا) جو یہاں ہزاروں برس سے موجود ہیں۔
ییل یونیورسٹی کی ماہرِ آثارِ قدیمہ جیسیکا تھامپسن کا کہنا تھا کہ اس دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہرین کی قسمت اچھی تھی کیوں کہ یہ ایک شیلٹر کے نیچے ہے اور بارش اس پر براہ راست نہیں برستی۔ اس لیے ہڈیاں باقی ہیں۔
اب تک سب سے قدیم قصداً جلائے گئے مردے کی تاریخ تقریباً 3300 برس پہلے ملتی ہے۔ البتہ، محققین کے مطابق ہورا 1 میں ملنے والی جلائے ہوئے مردے کی باقیات 9500 سال پرانی ہیں جو اس وقت کے افریقیوں نے انجام دی تھی۔