افریقا: جلائے گئے مردے کی 9500 برس قدیم باقیات دریافت

پائی جانے والی باقیات خاتون کی تھیں

ویب ڈیسک January 06, 2026
facebook whatsup

ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے افریقا کے مشرقی ملک ملاوی میں بالغ انسان کا مردہ جلانے کی اب تک کی سب سے قدیم باقیات دریافت کرلیں۔ یہ دریافت قدیم دور میں میت کی آخری رسومات کے حوالے سے نئے سوالات اٹھاتی ہے۔

ملاوی میں موجود ہورا 1 نامی یہ تاریخی جگہ سیکڑوں فٹ بلند گرینائٹ کی چٹانوں کی بنیاد میں ہے۔

یہاں سائنس دانوں نے قابل از تاریخ دور کی راکھ دریافت کی ہے جو کہ ایک خاتون کی باقیات کے حصے ہیں (جس کا قد پانچ فِٹ کے اندر تھا) جو یہاں ہزاروں برس سے موجود ہیں۔

ییل یونیورسٹی کی ماہرِ آثارِ قدیمہ جیسیکا تھامپسن کا کہنا تھا کہ اس دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہرین کی قسمت اچھی تھی کیوں کہ یہ ایک شیلٹر کے نیچے ہے اور بارش اس پر براہ راست نہیں برستی۔ اس لیے ہڈیاں باقی ہیں۔

اب تک سب سے قدیم قصداً جلائے گئے مردے کی تاریخ تقریباً 3300 برس پہلے ملتی ہے۔ البتہ، محققین کے مطابق ہورا 1 میں ملنے والی جلائے ہوئے مردے کی باقیات 9500 سال پرانی ہیں جو اس وقت کے افریقیوں نے انجام دی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |
اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

 Jan 06, 2026 05:30 PM |

متعلقہ

Express News

اسمارٹ فون کی صفائی کا نیا انداز: ایسی مٹی جو موبائل کو نیا بنا دے

Express News

کس اسمارٹ فون کا نئے سال کا آغاز دھماکے دار رہا؟ جانیے

Express News

چین؛ روبوٹ کیلئے مصنوعی جلد تیار، انسانوں کی طرح درد محسوس کرسکے گا

Express News

پاکستان میں نئے سال کے پہلے سپر مون کا نظارہ جاری

Express News

خلا کی گہرائیوں میں ’آوارہ سیارہ‘ دریافت

Express News

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو