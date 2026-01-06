سری لنکا کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف تین میچز پر مشتمل ٹی20 سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ اعلان کردیا جس میں اہم کھلاڑی کی واپسی ہوئی ہے۔
آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کے خلاف ٹی 20 سیریز کے لیے سری لنکا کے 18 رکنی اسکواڈ کی قیادت داسن شناکا کریں گے جبکہ ٹیسٹ کپتان دھننجیا دے سلوا کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
دھننجیا دے سلوا نے جون 2024 میں ہالینڈ کے خلاف اپنا آخری ٹی20 میچ کھیلا تھا اور اب وہ ورلڈ کپ سے پہلے سب سے بڑے ٹی20 کے موقع پر واپس آئے ہیں۔
سیریز 7، 9، اور 11 جنوری کو رنگیڑی ڈمبلا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم، ڈمبلا میں کھیلی جائے گی اور یہ مقابلے آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے تیاری کے طور پر اہم حیثیت رکھتے ہیں جس کا انعقاد بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر فروری سے مارچ تک کر رہے ہیں۔
سری لنکا ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کے نام درج ذیل ہیں:
داسن شناکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، کامیَل مشارا، کُسال مینڈس، کُسال پیریرا، دھننجیا دے سلوا، چریتھ آسلنکا، جینتھ لیاناج، کامندو مینڈس، ونیندو ہسارنگا، ڈنیتھ ویلا لیج، مہییش تھیکشانا، دُشن ہیمّنٹھا، ٹریوین میتھیو، دُشمنتا چمیرا، متھییشہ پاتھیرانہ، نُوان تُوشارا، اور ایشان ملکنگا۔