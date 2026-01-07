’آٹو فوکس‘ کرنے والا اسمارٹ چشمہ متعارف

چشمے میں آنکھوں کو ٹریک کرنے والے سینسر کے ساتھ لینسز میں لیکوئیڈ کرسٹل موجود ہیں

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

فِن لینڈ کی چشمے بنانے والی کمپنی IXI نے ایسا اسمارٹ چشمہ متعارف کرانے جا رہی ہے جو دیکھنے میں تو عام سا ہے لیکن چشمہ پہننے والے کے مطابق ’آٹو فوکس‘ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

چشمے میں آنکھوں کو ٹریک کرنے والے سینسر کے ساتھ لینسز میں لیکوئیڈ کرسٹل موجود ہیں جو فوری طور پر پریسکرپشن کو تبدیل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔

کمپنی کے مطابق یہ موجودہ بائی فوکل یا ویری فوکل لینسز میں بہتری کا نتیجہ ہے۔ دونوں لینسز دور اور قریب دیکھنے میں آسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔

ایک فوٹوڈایوڈز کے سیٹ (جو روشنی کو برقی سگنلز میں تبدیل کرتے ہیں) اور ایل ای ڈیز کے ذریعے صارف کی آنکھوں کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر آنکھوں سے غیر مرئی انفرا ریڈ روشنی کو اچھالتے ہیں اور پھر اس کی عکاسی کی پیمائش کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ صارف کس چیز کو دیکھ رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کا پاکستان کیخلاف ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی

Express News

انڈر 19 کرکٹر سمیر منہاس نے تیز ترین سنچری بنالی، بھارت کا عالمی ریکارڈ چکناچور

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، کراچی میں اسکواش کے عالمی ایونٹ کا آغاز ہوگیا

Express News

آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان کی پی ایس ایل میں انٹری

Express News

قومی ویمن کرکٹر عمائمہ سہیل شادی کے بندھن میں بندھ گئیں

Express News

ایشیز: ہیڈ اور اسمتھ کی سنچریز، سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو