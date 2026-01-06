سندھ حکومت نے اہم شاہراہوں پر کچرا جلانے والوں کیخلاف سخت کارروائی اور مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ شاہراٶں پر کچراجلانے والوں کے خلاف سخت کارواٸ کی جائے گی۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی، چاہیے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو۔
اجلاس میں میٸر کراچی مرتضیٰ وہاب، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ، ایم ڈی سالڈ ویسٹ منیجمنٹ اور دیگر افسران نے شرکت کی جبکہ ٹاؤن اور یوسی چیئرمینز نے بھی شرکت کی جبکہ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے اجلاس میں بریفنگ دی۔
وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالڈ ویسٹ کا محکمہ تمام یو سیز اور ٹاٶنز کے ساتھ رابطے کو مظبوط کرے، واٸس چیٸرمین اور یوسیز کو بااختیار بنانے کے لیے قوانین بنائے جارہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یونین کونسل اور ٹاٶن کے درمیان کوآرڈینیشن مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ ناصر شاہ نے کہا ہے کہ جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ان کے پاس مین پاور اور مشینریز کا ہونا ضروری ہے جن گاڑیوں میں ٹریکرز لگے ہیں ان کو 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے کام نہ کرنے والوں کو فوری معطل کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت جب پیسے خرچ کررہی ہے تو کام بھی دل جوئی سے ہونا چاہیے، عوامی شکایات پر فوری نوٹس لیا جائے گا۔