سری لنکا کیخلاف سیریز سے قبل قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا بیان سامنے آگیا

دونوں ٹیموں کے درمیان میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز تمام کھلاڑیوں کے لیے اپنی صلاحیتیں دکھانے کا بہترین موقع ہے جبکہ ورلڈ کپ سے قبل سری لنکا میں کھیلنا پاکستان ٹیم کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ قومی اسکواڈ میں باصلاحیت نوجوان کھلاڑی شامل ہیں اور ٹیم مینجمنٹ کی کوشش ہوگی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ نوجوان کھلاڑی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔قومی کپتان نے مزید کہا کہ ایسی سیریز سے نہ صرف ٹیم کمبی نیشن آزمانے میں مدد ملتی ہے بلکہ بڑے ایونٹس سے قبل کھلاڑیوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

سری لنکا کا پاکستان کیخلاف ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی

Express News

ٹی ٹوئنٹی سیریز، پاکستان ٹیم کا سری لنکا پہنچنے پر شاندار روایتی استقبال

واضح رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز بدھ سے ہوگا۔

دونوں ٹیموں کے درمیان میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |
نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

 Jan 06, 2026 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کا پاکستان کیخلاف ٹی20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی

Express News

انڈر 19 کرکٹر سمیر منہاس نے تیز ترین سنچری بنالی، بھارت کا عالمی ریکارڈ چکناچور

Express News

ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم، کراچی میں اسکواش کے عالمی ایونٹ کا آغاز ہوگیا

Express News

آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان کی پی ایس ایل میں انٹری

Express News

قومی ویمن کرکٹر عمائمہ سہیل شادی کے بندھن میں بندھ گئیں

Express News

ایشیز: ہیڈ اور اسمتھ کی سنچریز، سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو